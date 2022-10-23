معجبة هاني شاكر تفجر ضجة واسعة.. لم تصدقوا ما طلبته منه وأمام الجميع على مسرح النافورة!! والمفاجأة برد فعل الفنان!!

اثارت احدى معجبات الفنان هاني شاكر الجدل خلال حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة.

وجاء مزاح أمير الغناء العربي على مسرح حفله بعد أن فاجأت إحدى الفتيات من الحاضرين بالحفل الفنان بأن نادت عليه وطلبت منه أن يقول لها بحبِك في المايك، فضحك وقال لها سأنتهي من الأغنية وسأفعل هذا.

تستمر فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام في الثامنة مساء الاثنين ٢٤ أكتوبر على مسرح النافورة حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف يحييه الفنان علي الحجار ويسبقه فاصلا للفنان محمد الحلو والمطربة إيناس عز الدين .

‎كما تتواصل جلسات المؤتمر العلمى المصاحب حيث تعقد فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير جلسة تناقش محور التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي في البلاد العربية بحضور كل من الدكتور الاب يوسف طنوس (لبنان) مقرراً ، الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) .

الدكتور فراس الطرابلسي ( تونس) الدكتورة نهيل سلوم ( سوريا ) ، الدكتور كمال يوسف ( السودان) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) ، وتستأنف فى الثانية عشر والنصف ظهرا بمشاركة كل من نبيل الدراس ( الأردن) مقرراً ، الدكتور فتحي زغندة (تونس) ، الدكتور عبدالمنعم بن حامد ( ليبيا) ، الدكتور الفاتح حسين احمد (السودان) ، الدكتور عدنان خلف ساهي ( العراق ) ، الدكتور هيثم شعوب ( العراق)