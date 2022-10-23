شاهد عيان يكشف سر صراخ شيرين عبد الوهاب المفزع الذي هز ارجاء المستشفى.. لن تصدّق ما حدث لها

رد الفنان حسام حبيب في أول ظهور إعلامي له في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر" على إدعاءات طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب وشقيقها ووالدتها اللذان اتهماه بالتسبب في إدمانها المخدرات.

وقال “حبيب”: "تأكدت من وجود شيرين عبد الوهاب في المستشفى المذكورة عن طريق شخص غادر منها، أخبرني أن شيرين رفضت الأكل لمدة 3 أيام، وتناولته أخيرا، وكانت تصرخ وحاولت الانتحار مرة واحدة".

وتابع قائلا: "وأخبرني الشخص أن جسمها به الكثير من الكدمات من الضرب يوم سحلها وجرها للمستشفى، وشعرها متقطع، واحدة مغصوب عليها ولا معاها تليفون ولا أي شيء، وممنوع عنها الزيارة حتى بناتها عشان اللي بيقولوا انهم تواصلوا معها وكلموها، دا محصلش".

شيرين عبدالوهاب وأزمتها مع شقيقها

نشر قبل ذلك أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعرضت لرباط صليبي بسبب وقوعها ولكن ظهرت أزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، حيث ظهرت بعد الكشف اعتداء شقيقها عليها بالضرب واحتجازها، لإجبارها على دخول المستشفى للعلاج

إدمان شرين عبدالوهاب ودخولها المصحة

برر شقيق شيرين عبدالوهاب أسباب إجبار شيرين عبد الوهاب على دخول مصحة نفسية، أدلى شقيق الفنانة محمد عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أمس الأحد، بتصريحات صادمة.

ويقول شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها أدمنت المخدرات، وتقوم بتناولها مع طليقها حساب حبيب، في شقة قامت باستئجارها، تقوم بالالتقاء فيها مع طليقها.

بينما أكدت والدة شيرين عبد الوهاب، تصريحات شقيقها، قائلةً؛ "أنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته، وطردت حسام حبيب من بيتي، الواد ده شر، وبنتي بقالها 3 أيام بتشرب هي وحسام حبيب، وطردتني أنا وأختها من البيت".

وكان قسم شرطة النزهة، تلقى بلاغا من محامى النجمة شيرين عبد الوهاب، يتهم فيه شقيقها بالاعتداء عليها واحتجازها، لإجبارها بدخول مستشفى للعلاج بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها حسام حبيب، وتم تحرير محضر.

وعلى الفور، أعلنت النيابة العامة أنها تحقق في البلاغ المقدم من وكيل شيرين عبد الوهاب، يفيد باعتداء شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لأحد مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها به عنوة، على إثر خلافات بينهما.

وجاءت أزمة شيرين عبد الوهاب مع شقيقها، بعد أيام من إعلان شيرين تصالحها مع طليقها، كاشفة فى بيان عن رد الفنان كل المتعلقات الخاصة بها وتسوية جميع الخلافات بينهما.

وبعد تداول أزمة شيرين عبد الوهاب، كشف محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة، أنها محجوزة في مصحة نفسية للعلاج، مضيفًا أنا ادَّعيت أن اختي محجوزة في مستشفى عظام وتعرَّضت لحادث من أجل إخفاء حقيقة دخولها إلى مستشفى أمراض نفسية حفاظًا على اسمها.

وتابع: "أختي تمر بظروف نفسية صعبة وسط عصابة تحوم حولها وهي السبب وراء ما يحدث لها من تخبط وأزمات أمام الناس وبيعملولوا لها أعمال وحاطين أبلكيشن تجسس على تليفونها".