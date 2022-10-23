لمن نسي طفلة مسرحية انا فين وانت فين لـ شويكار وفؤاد المهندس.. هكذا أصبحت بعد مرور 57 عام!! صورة

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة نشرتها الإعلامية بوسي شلبي لأول مرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، كشفت فيها عن ظهور نادر لمنى وهبي، بعد أن تغيرت 180درجة كما وصفها الجمهور.

وشاركت منى وهي الفنان فؤاد المهندس وهي طفلة بمسرحية "أنا فين وأنت فين" والتي قدمت عام 1965.

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وعلقت شلبي على الفيديو الذي ظهرت فيه منى قائلة: "في ظهور نادر لمنى وهبي.. هذه الفنانة التي ظهرت في مسرحية "أنا فين وأنت فين" مع فؤاد المهندس، الذي كان يغني لها أغنية رايح أجيب الديب من ديله وأقلق نومه في نص الليل".

وجاء ظهور منى وهبي في إحدى المناسبات الفنية والتي تواجدت فيها الإعلامية بوسي شلبي، وكانت برفقة عدد من النجوم أيضاً في دبي، وذلك بعد ظهورها في المسرحية منذ ما يقرب من 54 عامًا.

الجدير بالذكر أن المسرحية كان يشارك في بطولتها مع فؤاد المهندس الفنانة شويكار.