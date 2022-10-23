جريمة إنسانية تهز الرأي العام.. زواج طفلة من 4 رجال خلال شهر واحد ونائبة برلمانية مصرية تفجر مفاجأة بهذا الشأن ! (فيديو)

اوضحت النائبة في البرلمان المصري أميرة العادي، عن زواج طفلة 4 رجال خلال شهر واحد، في جريمة لم تحدث من قبل في العالم اجمع وفي مداخلة هاتفية للبرلمانية،

على قناة أون إي، كشفت أن المجلس القومي للمرأة لديه حالة لطفلة تزوجت 4 مرات في شهر وكل أسبوع كانت تتزوج شخص جديد ومفيش عدة ولا أي حاجة".



واوضحت البرلمانية إلى أن القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ 18 عاما لآن مصر وقعت على اتفاقية تنص على أن سن الطفل هو حتى 18 عاما.



وأضافت أن بعض الأسر تقوم بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ18 عاما وإذا حملت المرأة وأصبح لديها أولاد أو قام الزوج بتطليقها ستكون هناك مشكلة أكبر.