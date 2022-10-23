بسبب تقليدها لحركاتهم .. نهاية مأساوية لطفلة شاهدت امها وصديقتها وزوجها في حفلة جماعية لممارسة الرذيلة فأنتزعوا الرحمة من قلوبهم فقتلوها بطريقة بشعة !

تنظر محكمة جنايات المنصورة ، جلست محاكمة أم قتلت طفلتها وتدعى روجينا بمساعدة صديقتها وزوجها وعشيقته،

وألقوها بأحد المصارف بزمام قرية تلبنت التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية، وذلك لمشاهدة حفل جنس جماعي بينهم.



تأجيل محكمة أم قتلت طفلتها بمساعدة صديقتها وزوجها وتعود أحداث الواقعة ليوم 19 مايو عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية،

يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد المصارف بزمام قرية تلبنت التابعة لدائرة المركز.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز أجا لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ نحو 4 أعوام، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات.



وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، ليتبين أن المتهمين وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم والدة الطفلة، وصديقتها وزوجها وعشيقته، في مدينة الجيزة.



ودلت التحريات أن المتهمين هم: الأم "ش.ع” وصديقتها "ه.ا“ وزوجها ”م.ف"، والمدعوة "ك.س" الذين كونوا فيما بينهم عصابة تخصصت في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت، ويقومون باستدراج قائدها وسرقة سيارته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وكانت أم الطفلة المجني عليها اعترفت بإلقائها داخل صندوق سيارة لأكثر من 6 ساعات وعند اكتشافها وجودها حية تركتها لأكثر من يوم ونصف بمعاونة صديقتها وعشيقها وزوجته

بعدما شاهدتهم خلال حفلات جنس جماعية، وقيامها بتقليد بعض الحركات التي كانت تشاهدها وخشيتهم افتضاح أمرهم قرروا التخلص منها.