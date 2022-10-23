سبب كراهية وحقد الملك تشارلز لنجله الأمير هاري انكشف أخيراً.. هذا ما قاله عن سواد لون ابنه من ميغان ماركل فأقسم أن لا يغفر له طوال عمره!

اتهمت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والكذب ودفعها إلى حافة الانتحار في مقابلة تلفزيونية سابقة "فجّرت" خلالها مجموعة من الأسرار يبدو أنها ستهز النظام الملكي بقوة.

واعتبرت ميغان أنها كانت "ساذجة" قبل أن تتزوج من العائلة في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية، حتى إنّها فكّرت في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

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"لم يريدوا أن يكون أميرًا" وأضافت أن ابنها أرتشي، الذي يبلغ عمره الآن عامًا واحدًا، حُرم من لقب الأمير؛ لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمار بشرته، علمًا أن ميغان هي ابنة لوالدة سوداء وأب أبيض.

وقالت ميغان، البالغة 39 عامًا، في مقابلة مع أوبرا وينفري بثت على شبكة (سي. بي. إس) "لم يريدوا أن يكون أميرًا". وأضافت أنه كان هناك "حوار بين الملك تشارلز وزوجته كاميلا بشأن مدى سواد بشرته عند ولادته".

ووصفت ميغان العائلة المالكة البريطانية بأنها غير مبالية وكاذبة، واتهمت كيت - زوجة شقيق زوجها الأمير وليام - بجعلها تبكي قبل زفافها.

وقالت ميغان وهي تبكي: "لم أكن أريد أن أبقى على قيد الحياة. وكان ذلك تفكيرًا واضحًا جدًا وحقيقيًا ومخيفًا، وأتذكر كيف كان (هاري) يحتضنني".

وأشارت إلى أن الناس داخل المؤسسة الملكية لم يتقاعسوا عن حمايتها من الادعاءات الكيدية فحسب، بل كذبوا لحماية آخرين.

وأضافت: "بمجرد زواجنا بدأ كل شيء في التدهور فعلًا، وأدركت أنني لست فقط غير محمية، ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة. لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي".

"خذلان" وحرمان مادي

ومن جهته، صرح هاري، البالغ 36 عامًا، بأنهما تخليا عن واجباتهما الملكية بسبب انعدام التفاهم وقلقه من أن يعيد التاريخ نفسه، في إشارة إلى وفاة والدته ديانا عام 1997.

وقال هاري عن والده: "شعرت فعلًا بالخذلان لأنه جرب شيئًا مشابهًا. إنه يعرف كيف يكون هذا الألم. سأظل أحبه دائمًا ولكن لحق بي ضرر بالغ".

وأشار إلى أن والدته الراحلة ديانا كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميغان.

كما تحدث عن أن عائلته حرمته "ماليًا بشكل حرفي". وقال: "لدي ما تركته لي أمي، وبدون ذلك لم نكن قادرين على القيام بذلك".

وأضاف أن والده توقف عن الرد على مكالماته في وقت ما. وقال: "أجريت ثلاثة اتصالات مع جدتي، واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي. ثم قال: هل يمكنك أن تضع كل ما تريد كتابة؟".

وصرح هاري لمحطة" سي. بي. إس" إنه لم يكن لينسحب من العائلة المالكة لولا ميغان لأنه كان محاصرًا ولكن لم يكن يعرف ذلك.