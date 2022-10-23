عمرو أديب يستدرج حسام حبيب في الكشف عن وصية شيرين عبد الوهاب لبناتها ومحاولة انتحارها في المستشفى.. تفاصيل صادمة

قال الفنان حسام حبيب، إن إحدى صديقات شيرين أعطت مفتاح الشقة لشقيقها، وأخوها رمى تليفوني، والكلام ده كان الساعة 12.30 بليل، وقعدت بعد الواقعة 4 أيام آخد منومات عشان أهدى، ورحت على بيت ابن خالتي، عشان أمي متشوفنيش بالحالة دي.

وأضاف حسام حبيب، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، نزلت بعد 4 أيام لما سارة الطباخ كلمتني كانت فاكرة إن شيرين عندها رباط صليبي، وعرفتها اللي حصل، موضجاً أن شيرين حاولت الانتحار مرة وهيّ في المستشفى، ومغصوب عليها ولا معاها تليفون ولا أي شيء. : : وقال حسام حبيب، إنه أقنع الفنانة شيرين عبدالوهاب بأن تقوم بتأمين مستقبل بناتها، مشيرا إلى أنه هو من قام بعمل حساب لبنات شيرين في محاولة لتأمين مستقبلهم.

وأضاف: شيرين عبد الوهاب لديها وصية لبناتها فقط وأموالها وأصولها محسومة. وأوضح: يوم ما خدوها عشان تتعالج فتحوا عليها مطوة، وهي قعدت تصرخ وتعيط وحاولت أقنع طنط سامية ميبقاش بالطريقة دي ومفيش أي استجابة. وتابع: قولت لأخوها إحنا مش هنرجع لبعض عشان يتطمن، واضربت على دماغي واتكتفت وهما بياخدوها ومرضتش أعمل محضر، وكنت موجود أنا وهي والبنت اللي شغالة وكان في ناس جاية تقعد معانا وقابلتهم قدام الشقة، وبقى عندي عقدة من الموضوع ده.

وكشف الفنان حسام حبيب، بداية الخلاف مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلًا: وجودي في حياة شيرين مبني على الصداقة، والصداقة وصلت إنها بدأت تستنجد بيّا إنها تخرج من المحيط اللي هي فيه، بمعنى أنا بتنهش.

وأردف حسام حبيب: أنا كرست حياتي عشان أقدر أساعد الست دي، سواء قدرت أو لأ، ولما وقفت مع شيرين الحنفية اتقفلت على اللي حواليها، والموضوع بالنسبة لي كان صدمة والرد بالنسبة لي كان صدمة. وأوضح حسام حبيب: ولما جيت أتجوز شيرين كان معايا فلوس أكتر منها، هي عندها نجاح وده يورينا قد إيه شيرين كانت منهوبة.