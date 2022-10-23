ملامحه ستصدمك!! إطلالة مزرية للفنان أسامة عباس بكرش كبير بعد أن أصبح عاطل عن العمل

كان الفنان المصري أسامة عباس واحداً من ألمع نجوم الشاشة خلال فترة الثمانينات وبداية التسعينات قبل ان يخفت ظهوره تدريجياً.

ومؤخراً حققت صورة جديدة له ضجة كبرى، وتصدرت هذه الصورة تريند مؤشرات البحث خاصة بعد تغير ملحوظ في ملامحه.

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وظهر أسامة عباس في الصورة بوزن ممتلىء، وملامح ظهر عليها علامات التقدم في العمر بشكل لافت للانتباه، ورغم ذلك كان عدد كبير من جمهوره سعيد بظهوره مجددا خاصة بعد إعلان عودته للعمل الفني من جديد.

فبعد غياب 4 سنوات عن المشاركة في أعمال فنية يشارك الفنان أسامة عباس في مسلسل المتهمة الذي تم عرضه على إحدى المنصات الالكترونية.

مسلسل المتهمة من بطولة الفنانة درة والفنان اللبناني عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد ، ويتكون من 10 حلقات فقط، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

تردد خلال الفترة الماضية أن الفنان أسامة عباس يبحث عن فرصة عمل جديدة بعيدا عن عالم الفن، وذلك بعد عدم حصوله على فرصة مناسبة في عالم الفن.