تصريحات صادمة لـ حلمي بكر وتنبؤاته عن علاقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تحققت بحذافيرها!! والجمهور: دا أكيد عراف!! التفاصيل !

انصدم الجمهور مجدداً بعد اعادة تداول تصريحات سابقة لحلمي بكر، حيث تنبأ بكل ما انكشف حاليا من أمور عن حياة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حيث أكد أنهم يلتقوا سريا دون علم أحد وبأن تصالحهم قريب وهذا ماحدث حرفيا بداية من بيان التصالح الذي صدر ونهاية ب اخر تصريحات لحسام حبيب.



حيث وواصل الموسيقار المصري حلمي بكر هجومه على النجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، مؤكدا أنهما لم ينفصلا، وأن ما يحدث بينهما من مشاكل وأزمات كان آخرها الدعوى التي تقدم بها المستشار ياسر قنطوش،

محامي شيرين للنائب العام، ضد حبيب بسبب أغنية ”غاب الفرح“.ورأى حلمي بكر (84) سنة، الذي قدّم نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية وعلي الحجار وغيرهم، كما قدّم 48 مسرحية غنائية أشهرها ”سيدتي الجميلة“

و“حواديت“ أن عودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل لا تُحتسب عودة حقيقية؛ نظرا للمشاكل التي رافقتها.

وقال الملحن المصري في تصريحات إعلامية تناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية خلال الساعات القليلة الماضية،

”عودة شيرين عبد الوهاب بالألفاظ والمشاكل العائلية متبقاش عودة حقيقية، ولازم ترمي كل حياتها ورا ظهرها ووشها يبقى للفن، لأن هي بتضيع اسمها بالمشاكل“.



وأضاف حلمي بكر الذي سبق له أن أثار الجدل بتصريحاته حول علاقة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب وتأكيده أنهما لم ينفصلا ”أنا عارف من الأول إن هي وحسام حبيب متطلقوش وكلامي كان صح وقلت إنها كانت حامل،

ودلوقتي هيقعدوا يردوا على بعض وهيتصالحوا قريب لأن دا لعب عيال“.صدم المغني المصري حسام حبيب، المصريين بتصريحات خطيرة عن تطورات أزمة طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، ودخولها المستشفى للعلاج من الإدمان.

وظهر المغني المصري حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، وتحدث عن تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب.



وقال حسام حبيب: "شيرين عبدالوهاب بتتأثر بالكلام جدا، فوق الوصف، وده إلى أن وصلنا للطلاق".



وتابع: "وبعدين موضوع الشعر اللي الناس كلها عرفته، عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست، مش تربيتي، أهلي ناس كلهم متعلمين، أنا راجل متعلم ومتربي، ومتربي قبل متعلم، متربي يعني إيه ست، انهرت من العياط،

ووقعت على الأرض لما شوفتها".وقال: "أنا معملتش أغنية من يوم ما اتجوزت شيرين، لا لحنت ولا غنيت أغنية.. وليه أهل شيرين مودهاش المستشفى غير بعد بيان التصالح".



وتحدث عن سبب الطلاق، قائلا: "مكنتش عايز الناس المحيطة بيها، وعشان كدا قالت بعدها إن أنا حوشتها عن الناس، واتصالحنا بعد ما شيرين حلقت شعرها في حضور أهلي وأهلها ورجعنا كأزواج، الطلاق كان رسمي وبورق لكن رجعنا من غير ورق". وأشار حسام حبيب إلى أنه "يحب شيرين جدا، ولم يستغلها".



وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، داخل إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبدالوهاب.