اسوأ رجل تزوجته الفنانة فايزة أحمد!! كاد أن يلقيها من الطابق السادس هي وابنتها.. لن تصدقوا من يكون؟!

تزوجت المطربة الراحلة فايزة أحمد خمس مرات كان من بينها الموسيقار محمد سلطان الذي أحبته كثيرا حتى بعد انفصالهما.

وضمت قائمة أزواج فايزة أحمد، ضابط مرور كان يصغرها بأكثر من 10 سنوات وتوقع الجميع الفشل لهذا الزواج غير المتكافئ لكنها أصرت واتخذت قرارها بخوض التجربة لتكتشف في النهاية أن الزواج ليس كما عرفته وإنما صاحب أخلاق غريبة.

بدأ الزوج يعاملها بالضرب والاهانة لدرجة أنه كاد أن يلقيها من الطابق السادس عشر هي وابنتها فريال فتوسلت إليه فايزة أن ينهي هذه المهزلة بالطلاق لكنه أخذ يساومها ويبتزها.

وحتى تتخلص من معاناتها التي أثرت عليها بالسلب رضخت فايزة لكل طلباته وشروطه والتي كانت عبارة عن مبلغ نقدي يقدر بـ 35 ألف جنيه مصري وهو مبلغ كبير وقتها وسيارتها الخاصة ماركة مرسيدس.

خرجت الصحف في ذلك الوقت لتعلن عن أسباب طلاقها وما كلفها من خسائر مادية ومعنوية كادت أن تقضي عليها وبعد هذا الطلاق أصيبت فايزة أحمد بانهيار عصبي ثم تطور مرضها لتصاب بالسرطان.

عندما علم طليقها الموسيقار محمد سلطان بحقيقة مرضها أصر على العودة إليها ليكون هو آخر زوج لها ويعيشا سويا مع أولادهما إلى أن رحلت في سبتمبر من عام 1983 بعد رحلة فنية عامرة بأعذب الأغاني والأفلام.