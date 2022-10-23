بعد ظهوره بملابس المتسولين.. جوانب خفية لا تعرفونها عن الفنان العالمي جوني ديب والصدمة في ديانته الحقيقية!

اثار الممثل العالمي جوني ديب الكثير من الجدل، مؤخرا أثناء مغادرته مطعمًا في باريس حيث ظهر بملابس المتسولين.

وبدا الممثل البالغ من العمر 59 عامًا في حالة سيئة، كما توقف لتحية معجبيه الذين انتظروا خارج المكان، وظهر في الساعة 2:30 صباحًا، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

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وارتدي نجم قراصنة الكاريبي ارتدى قميصًا رماديًا مع قبعته رثة ونظارة لشمسية أثناء ترحيبه بمعجبيه الامر الذي جعل بعض الجمهور يشبه ملابسه بملابس المتسولين.

وما لايعرفه الجمهور عن جوني ديب أنه عانى كثيراً في طفولته وعمل في أشغال متنوعة، مثل بائع أقلام متجوّل ومسوّق بدوام جزئي، وفي عمر الـ 17عاماً لم يستطع تأمين احتياجاته المالية، أيّ أنَّ الوقت الذي تخلَّت عنه والدته فيه كان في أشد الحاجة إليها.

بدأ جونى ديب مسيرته الفنية من خلال فيلم الرعب الشهير "A Nightmare On Elm Street" فى عام 1984، أحب النقاد الفيلم بشدة وتوقعوا أن يكون له شأن كبير فيما بعد.

حصل النجم على لقب "أفضل مرتدى قبعة" من قبل جمعية القبعات الأمريكية، إذ اختير عن طريق التصويت متقدما على نجوم أمثال المغنية جوين ستيفانى والممثل هيو جاكمان.

يعشق الدمى والعرائس ويمتلك عشرات منها بإصدارات محدودة، كما أنه يحتفظ بدمى على هيئة مشاهير أمثال بيونسيه وإلفيس بريسلى، وفقاً صحيفة "DAILY STAR" الأمريكية.

خلال تصوير الجزء الرابع من سلسلة أفلامه الشهيرة "Pirates of the Caribbean" وسط أحوال جوية سيئة للغاية، اشترى ديب لطاقم العمل الذى يزيد عن 500 فرد، سترات للتدفئة وبلغت تكلفة السترات نحو 62000 دولار.

أثناء تصوير فيلم "Sleepy Hollow" الذى شهد مشاركة حصان ذى عين واحدة فى التصوير، علم جونى ديب أنه سيتم إعدام الحصان بعد الانتهاء من التصوير، فقرر تبنى الحصان ورعايته.

كان عازف جيتار محترف حيث قدم أغنية "Fade In-out" للفرقة الموسيقية المشهورة "Oasis".

يقوم بحجز غرفته فى الفنادق تحت اسم مستعار وأحيانا أسماء لنساء، وذلك هربا من أعين الصحافة والفضولين.

تعرض لعملية سطو فى لوس أنجلوس برفقة المغنى ستيفان جونز، حيث أوقف لص مسلح بزجاجة مكسورة ستيفان وطلب منه أن يسلمه ما معه من نقود، عندها ظهر جونى ديب للمشهد وأخبر اللص أن ينصرف محدقاً فى وجهه توقف اللص لوهلة ثم قال "أنا لا أسرق من كابتن جاك"، ثم تركهم اللص دون أذى، وقد أشارت وسائل إعلامية إلى أن ديب أعطى اللص بعض النقود من ماله الخاص لتصرفه العقلانى.

على الرغم من كونه أحد أفضل ممثلى هوليوود فى التاريخ إلا أنه لم يفُز بجائزة الأوسكار على الإطلاق رغم ترشحه لها 3 مرات، وقد أكد ديب فى تصريحات نشرت له مؤخرا أنه لا يرغب أبدا فى أن يزين التمثال الذهبى مدفأته فى المنزل.