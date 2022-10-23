لدي تسجيلات ومعلومات تكشف حقائق .. الاعلامية نضال الأحمدية تهدد حسام حبيب وتفجر مفاجأة كبيرة بشأن أزمة شيرين !

هاجمت الإعلامية نضال الأحمدية، الملحن والمطرب حسام حبيب، عقب تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب بشأن إدمان طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب للمخدرات وتفاصيل أخرى حول انفصالهما.



وأعلنت عن امتلاكها معلومات وتسجيلات تُبرز حقائق عن الفنان حسام حبيب وأزمته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحاته الأخيرة، مشيرة أنه لا يقول الحقيقة و أنه كان سيقتل شيرين لولا تدخل شقيقها.

وكتبت نضال، عبر حسابها على تويتر: "لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين عبدالوهاب وتبرز حقائق.



وأضافت أتوسل من في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة انواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها".



وأضافت: "أسأل: لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيًا والست في شبه غيبوبة؟".

وكان حسام حبيب، أدلى بتصريحات عديدة مساء أمس الجمعة،

حول أزمته مع طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "إم بي سي مصر".

وقال حسام، خلال مداخلته، مدافعا عن نفسه بعد الاتهامات التي نالته من أسرة الفنانة شيرين عبدالوهاب:

"بعدين موضوع حلاقة الشعر اللي الناس كلها عرفته، عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست، مش تربيتي، أهلي ناس كلهم متعلمين، أنا راجل متعلم ومتربي، ومتربي قبل متعلم، متربي يعني إيه ست؟، وعمري ما أخدت منها جنيه".واستكمل: "وأول ما شوفتها حلقت شعرها، انهرت من العياط، ووقعت على الأرض".



وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبدالوهاب، في برنامج "الحكاية".



وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ،

وأمي قالت لي أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، ومدير المستشفى في النيابة العامة أثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".