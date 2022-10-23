في ليلة الدخلة .. عروس فائقة الجمال تصاب بأعراض غريبة بسبب ما فعله العريس في غرفة النوم.. وعندما فحصها الأطباء اكتشفوا مفاجأة غير متوقعة!

وجدت شابة إسبانية فائقة الجمال والأنوثة نفسها في المستشفى ليلة الدخلة ، بعد اقامتها العلاقة الحميمية الأولى لها مع شريكها (زوجها) ، بعد أن شعرت بتوعك شديد عقب إقامة العلاقة مباشرة ، حيث ظهرت عليها أعراض مرضية مفاجئة (قيء وطفح جلدي وضيق التنفس) .

. وقد أحيلت هذه الشابة الإسبانية إلى المستشفى بعد عملية الجماع مع شريكها، وكانت حياتها مهددة بالخطر ، حيث أشار الأطباء بعد دراسة نتائج الفحوصات أنها تعاني من حساسية تجاه السائل المنوي الخاص بشريكها.

وظهرت على الشابة ، اعراض مرضية لم تكن قد ظهرت عليها سابقا ، حيث بدأت تعاني من أعراض غريبة بعد الجماع، والتي تمثلت في : القيء - صعوبة في التنفس - طفح جلدي ، والتي أوضح الأطباء لاحقا انها نوع من انواع الحساسة (حساسية الجماع) . وأوضح الأطباء أن هذه الحالة الأولى التي تم تسجيلها، في المجلة العلمية (British Medical Journal Case Reports)، ولتفسيرها قام الباحثون بتبسيط الحالة على النحو التالي: قامت المرأة بتناول نوع معين من دواء البنسلين (penicillin) وذلك من أجل علاج التهاب الأذن الذي كانت تعاني منهبعد الجماع ودخول السائل المنوي إلى جسمها، تفاعل مع هذا الدواء مسببًا الأعراض السابقة. بدورهم أكد الباحثون أن على النساء الانتباه لدخول السائل المنوي إلى جسمهن في حال تناولهن للأدوية التي تحتوي على البنسلين، وبالأخص إن كن يعانين من أي حساسية معينة.

الحل لهذه المشكلة يكمن في استخدام الواقي الذكري، وأنه على الأطباء تحذير الأزواج من هذا عند وصفهم لأي دواء يحتوي على مواد قد تثير الحساسية ، وأشار الباحثون أن هذا الموضوع ينطبق على كلا الزوجين، فمن الممكن أن يتفاعل الدواء مع السائل المنوي الخاص بالرجل مسببًا حساسية للزوجة.