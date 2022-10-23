فاكرين الفنّانة يارا صبري.. أصبحت اليوم مسنة وشكلها تغير في حفل زفاف ابنها المطرب الشهير.. المفاجأة بزوجها النجم الكبير !

كبرت عائلتنا الحلوة بهذه الكلمات عبرت يارا صبري، عن سعادتها بزواج ابنها كرم وانضمام فرد جديد لعائلتهم معتبرة عروسته ابنتها الجديدة، وتمنت لها السعادة الدائمة.



احتفلت يارا بزواج ابنها وسط أجواء عائلية بسيطة، وشاركت مُتابعيها على إنستغرام مجموعة صور من الاحتفال وثقت بها تلك المناسبة السعيدة،

وظهرت يارا في الصور برفقة ابنيها رام وكرم وزوجته مع غياب واضح لزوج يارا ماهر صليبي، الذي برر غيابه بسبب ظروف العمل.ونشرت الفنان ياراصبري،

مجموعة صور من حفل الزفاف وعلقت عليها بالقول: “كبرت عيلتنا الحلوة ومبارح صرت أم العريس وصار عندي بنوتة جديدة. كان بينقصنا وجود أبو العريس يلي احتفل معنا عالزوم بسبب ظروف العمل.

الله يوفق العرسان ويبعتلهم أيام حلوة”.تفاعل مجموعة كبيرة من النجوم السوريين والعرب مع خبر زفاف كرم صليبي، فكتبت الفنانة شكران مرتجى: “ألف مبروك حبيبتي”، بينما كتب الفنان مكسيم خليل: “ألف مبروك لكرم.. أحلى وأحب عيلة”.



الفنانة كارمن لبس علقت: “مهنايين الله يبعتلن أيام حلوة”. وكتبت الفنانة جومانة مراد: “حبيبتي ألف مبروك الله يهنيهم ويسعدهم”. وكتبت المطربة ميس حرب: “ألف مبروك ويتهنوا يا رب.. وتضلوا فوق راسن”.



كما تفاعل مع الصور الفنانين: لورا أبو أسعد، نانسي زعبلاي، محمد أوسو، كاريس بشار، جهاد عبدو، ريم علي، حلا عمران.