طلقها في ليلة الدخلة.. والسبب المصيبة التي أكتشفها في قلبها بعد ساعة واحدة من حفل الزفاف! (تفاصيل صادمة)

روى شاب مصري ثلاثيني يدعى شادي تفاصيل طلاقه زواجه ليلة الدخلة بعدما عرف أنها مريضة بمرض القلب.



وقال شادي دعيت على زفاف صديقي المقرب وهناك شاهد صاحبة العروس ولفت نظري جمالها، وبعد انتهاء الفرح ذهبت وهي لا تغادر خيالي .

وأضاف كان مشغول بعد أن عاد من شهر العسل ذهبت كي أبارك له وطلبت منه أن يشغل فيديو الفرح. وقام بتشغيل الفيديو متعجبًا من طلبي وعندما جاءت صورة الفتاة في الفيديو سألته من تكون

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وتابع أنها صديقة زوجته وتحدثت مع صديقي كي تنسق زوجته بيننا لأخطبها وتمت الخطبة من الفتاة والتي اسمها دعاء وسط ترحيب الجميع .



وأشار إلى أن دعاء فتاة جميلة تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تعمل في شركة أدوية، وكان معروف عنها الأخلاق والأدب والإلتزام. رفضت طوال فترة الخطوبة أن يحدث أي تجاوز مع شادي في الكلام أو حتى السلام باليد.

حتى جاء موعد الزواج المنتظر وحدث ما لم يتوقعه أحد.بعد أن انتهى حفل الزفاف ذهب كلا من شادي ودعاء إلى منزلهما، وطلبت دعاء أن تتحدث مع شادي في أمر هام جدًا.

وهو ما أثار دهشة شادي وحيرته، وبدأت دعاء في البكاء مما جعل شادي يشعر بالقلق. وطلب منها أن تتحدث سريعًا فهو لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.قالت دعاء لشادي أنها أخفت عليه شيئًا ولابد أن تخبره به الآن وهو أنها مريضة بالقلب لينزل الخبر كالصاعقة على شادي.



وقال لها لماذا لم تخبريني منذ البداية أنتي خدعتيني وأنا لا يمكن أسامحك وأكمل الزواج وهو مبني على باطل. وتوسلت دعاء له أن يسامحها وقالت أنا فعلت ذلك لأني أحبك وخفت من أن أخسرك. ولكن شادي لم يستمع لتوسلاتها وقال لها أنت طالق في ليلة الدخلة .