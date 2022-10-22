مافعلته نجلاء فتحي بـ الإعلامية مي حلمي صدم الجميع!.. أهانتها بقوة وطردتها من منزلها لسبب صادم غير متوقع؟

كشفت الإعلامية مي حلمي، أن الفنانة نجلاء فتحي طردتها ولم تتقبلها نهائيا في منزلها وذلك ورفضت إجراء حوار إذاعي معها فى بداية عملها كمذيعة فى الراديو.

واضافت خلال لقاء سابق ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” تقديم إيناس الدغيدي المذاع على فضائية “القاهرة والناس”: ” حاولت إجراء حوار مع الفنانة نجلاء فتحي عن طريق السائق الخاص بها ولكني اكتشفت أنه فسحني، كنت بشتغل فى العمارة المجاورة لعمارة الفنانة نجلاء فتحي، وعندما رنيت الجرس فتح لى السائق الخاص بها وكانت هي تقف أمام المرأة وترتدي الروب، فطلبت منها تسجيل حوار معها فقالت عيد الحب بعد 3 أيام تعالي ونسجل يوم عيد الحب”.

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وتابعت مي حلمي حديثها: “روحت في الميعاد ومكنتش أعرف أنها مريضة وأول ما شافتني زعقت فيا وقالت لى: امشي اطلعي برة، وبالفعل نزلت أبكي على سلم العمارة، ومكنتش أعرف انها كانت بتزحلقني أول مرة”.

من ناحية أخرى، وجهت المذيعة مي حلمي انتقادات إلى الكاتبة والمذيعة ياسمين الخطيب، بسبب ما كتبته الأخيرة عن ياسمين عز مقدمة “برنامج كلام الناس” على قناة MBC مصر.

وانتقدت ياسمين الخطيب حديث ياسمين عز عن طريقة التعامل بين الرجل والمرأة، وأهمية سماح الزوجة لزوجها بالسير على سجاد المنزل بحذائه ومنحه قطعة أكبر من الدجاج، لترد عليها مي حلمي.

ونشرت الإعلامية مي حلمي جزء من كلام ياسمين الخطيب، وكتبت معلقة عبر حسابها على «فيسبوك»: ” ماعنديش أدنى شك غير الي تقول كده علي زميلتها واحده منفسنه عليها مش أكتر”.

وأوضحت: “ما البرامج كتير والهبد كتير، اقلبي يا حببتي واتفرجي علي رضوى الشربيني مدام ياسمين مش عجباكي، ولا ياسمين عز وجعاكم؟”.

وتابعت مي حلمي: “ماتتفرجوا علي بقيت البرامج، إزاي تحاربي ست زيك ولا عشان إنتي قاعده وهي بتشتغل؟ فالهريه والنكته شغاله عليها”.

ودافعت مي عن ياسمين عز قائلة: “هي حرة في رأيها، يدوس علي السجادة يدوس علي وشها هي حرة، وكل واحدة حرة تعامل جوزها إزاي، ولو بتنصحهم يبقوا كويسين مع إجوازتهم دي حاجة حلوة مش وحشة”.

وأردفت: ” أنا عن نفسي بحب ياسمين، وليه نكسر في واحدة نجحت انضفو بقي وخليكي منك ليها في نفسك، إعرفوا انجحوا الأول وأبقوا اتكلموا علي غيركم”.

وعادت مي حلمي لتتحدث عن تعليق ياسمين الخطيب قائلة: “وإيه الطريقة دي بتاعت يع وبلدي، إيه ياختي عيشي عيشه أهلك واحترمي زميلتك، ما أجرمتش، ولا لازم تطلع تقول إدي جوزك بالشبشب عشان تتبسطي، اه آسفه أصلها مسمعه فمزعله الفشلة”.

وواصلت دفاعها عن ياسمين عز: ” هتقولولي ناجحة في إيه؟ اه ناجحة وبتتفرجوا عليها، ومدام بتتفرجو عليها وبتجيبو سيرتها تبقي ناجحة، واما تتكلم عليها واحدة بتحكها في المذيعات ومش عارفة، تبقي ياسمين نجحت”.

واختتمت حديثها قائلة: “وريحي يابتاعت ال يع وريحي يا منفسنة منك ليها، يمكن لو خلتيه يمشي علي السجادة ماكنش طفش”.

مي حلمي، هي مذيعة مصرية،اشتهرت بعد دخولها مجال الرياضة، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجاً رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”، وتقدم حاليًا برنامجها “صباحك عربي”، والذي تقوم من خلاله بالحديث عن جميع الموضوعات الرياضية الرائجة.

تزوجت من المطرب محمد رشاد بعد قصة حب كبيرة الا ان هذه القصة لم تكتمل بعد الزواج فحدثت الكثير من الخلافات بينهما.

30 أغسطس 2021 أصدرت قناة الحدث اليوم، قرارًا إداريًا اليوم بإحالة الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» للتحقيق وإيقاف بث البرنامج لحين انتهاء التحقيق بسبب واقعة انسحاب أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق بسبب الإساءة له في الحلقة.

وقال أحمد صالح في تصريحات إذاعية:وافقت على الظهور في هذه الحلقة في بداية الأمر، دون أن أعرف أن المذيعة هي مي حلمي، حيث تحدث معي أحد أفراد فريق الإعداد وألح عليّ، ووافقت لعدم إحراجه.

وأضاف أحمد صالح:منذ بداية الحلقة كان إسلوبها معي في الحديث مرفوض، وحاولت جري للحديث في موضوعات لا أرغب في التحدث بها، كما إنها كانت تسأل السؤال ولا تمنحني الفرصة للرد وتقاطعني في وسط حديثي، مما اضطرني في النهاية لمغادرة الحلقة.