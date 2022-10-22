سئل مريم فخر الدين عن رأيها في عادل امام فوجهت له اهانة قاسية.. والصدمة ماذا قالت عن فاتن حمامة

مريم فخر الدين، ممثلة مصرية لقّبت بـحسناء الشاشة، ولدت بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية وهي الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر.

هاجمت الفنانة الراحلة الفنانين الذين يطُلق عليهم ألقاب مثل فاتن حمامة والمعروفة بـ بسيدة الشاشة العربية والفنان عادل إمام والملقب بـ الزعيم، وذلك خلال حوار نادر لها مع الإعلامية هالة سرحان.

وقالت مريم فخر الدين خلال حوارها: في ألقاب مستفزة مثلا سيدة الشاشة العربية يعني أنا مثلا وشادية جربوعات الشاشة طب هند رستم وماجدة الصباحي وسعاد حسني يطلعوا ايه؟ يعني هي الرياسة بتاعتنا واحنا العوالم، في ألقاب جميلة زي العندليب الأسمر، وليه في أمريكا مقالوش على مارلين مانرو ملكة السكس.

وعلقت مريم فخر الدين عن تلقيب عادل إمام بالزعيم قائلة: عادل إمام ممثل زينا بيعرف ينزل حاجب ويرفع حاجب ممثل زي أي ممثل، أنا بهاجم اللقب هو زعيم في المسرحية اللي قدمها، مفيش حد أحسن من حد.

ورحلت عن عالمنا الفنانة مريم فخر الدين صباح الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2014 عن عمر ناهز 81 عامًا .