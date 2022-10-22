صورة تجتاح وتبكي مواقع التواصل الاجتماعي!! ماحقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب التي يتصدر التريند.. هذا ما حدث في الساعات الأخيرة.!!

اجتاح خبر وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي بعد ازمة تعاطيها للمخدرات، وقد انصدم الجمهور في الساعات الماضية من انتشار مثل هذه الاخبار.

ولكن بعد التدقيق والتحري تبين أنَّ الخبر المنسوب لقناة العربية مفبرك، وقد تم تركيبه عبر تقنية الفوتوشوب وبالتالي عاري عن الصحة.

وكان قد صرح نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل قائلاً:""كنت أرغب وزملائي ممن معي اليوم في الاجتماع لزيارة شيرين، ولكن اللجنة الخاصة بالتحقيقات منعت الزيارة عنها،

وللحق فإن زملائها يدعمونها، وخاصة الفنانة أنغام التي ترى أن ابتتيها محل رعاية منها، وقالت لي يا مصطفى أنا معاك في كل حاجة نعملها عشانهم".

وكشف مصطفى عن تشكيل لجنة طبية لمتابعة حالة شيرين أحد أعضائها هو الدكتور الذي كان يعالجها، وهو عضو وليس رئيسا للجنة الطبية الحالية التي تتولى متابعة حالة شيرين.

وتابع: "الموضوع حاليا يتبع جهات التحقيق، التي منعت الزيارة وكذلك منعت خروجها من المستشفى، ولا نملك أنا ومجلس النقابة وزملاؤها لها غير خالص الدعاء،

ونحن كنقابة المهن الموسيقية داعمين لشيرين بكل المعاني، وربنا يقومها لبناتها ولفنها ولجمهورها وبيتها بكل خير، وهي تشاور بس".