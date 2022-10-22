حسام حبيب يصدم عمرو أديب على الهواء ويكشف سر رجوعه لشيرين وسبب حلق شعرها

رد الفنان حسام حبيب على واقعة تنازل شيرين عن المحاضر المحررة ضده، وعدم تنازله رغم مبادرة تنازلها عن المحاضر.

وقال حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عيلتي اتهانت جدًا وأمي وأهلي أول مرة يسمعوا قصة أن أنا اضربت معاها وبعتذرلهم، وأهلي كان بيجيلوهم شتايم زي يلا يا اللي بتصرف عليك ست.

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وأضاف إن أكتر علاقة ارتبطت بها شيرين هي العلاقة الزوجية به، مضيفا: هي اللي حلقت شعرها، وأول ما شفتها انهرت وعيطت، وكانت أول مرة أقولها هطلقك.

وتابع حبيب: أنا لما اتجوزت شيرين شهرتي زادت، ولو أنا بفكر في الفلوس كنت عملت أغنية كل شهر على الأقل، ولما سألت شيرين حلقتي شعرك ليه، قالتلي: عشان كل لما أبص في المراية أقول علاقتي بحسام انتهت.

وتابع: إحنا اتطلقنا عشان أنا كانت مصمم إن كل المحيطين من شيرين مينفعوش يكونوا في حياتها، ومينفعش أبقى محاط بكل الناس السيئة دي، وبعدها بشوية اتصالحنا ورجعنا كأزواج ومحدش كان عارف غير أهلنا، ونفس المشاكل رجعت تاني زي ما هي.

وأكمل: الطلاق حصل بورق والرجوع مكانش على ورق.

وكانت مصادر قالت أن الفنان حسام حبيب حضر أمام المستشفى المحتجزة به طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وظل لأكثر من 12 ساعة متواصلة منتظرا بسيارته، حتى يستطيع إنقاذها بعد حجزها على غير إرادتها من قِبل شقيقها.

وأشار المصدر إلى أن حسام حبيب حرص على أن يكون موجودًا بجانب شيرين عبد الوهاب، خاصةً أن شقيقها تعدى عليها بالضرب المُبرح، بعدما أعلنت تنازلها عن البلاغات المقدمة ضده.

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين، طالب المستشفى بتفريغ الكاميرات حتى يتنسى له المعرفة الكاملة لما تعرضت إليه موكلته داخل المستشفى، خاصةً أنها دخلت بغير إراداتها، وذلك بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها محمد عبد الوهاب في منزلها.

وحرر ياسر قنطوش محضر إثبات حالة يتهم خلاله شقيقها محمد عبد الوهاب باحتجازها داخل المستشفى دون إراداتها، وحمل المحضر رقم 12436 لسنة 2022 إداري النزهة.