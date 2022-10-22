لن تصدق عيناك بأن الجمال هذا موجود على الارض..ظهور نادرة و مفاجئ لابنة يوسف شعبان من زوجته الاميرة ناديه إسماعيل.. تخطف الانظار وتسحرها للغاية (صوره)

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة نادرة لابنة الفنان المصري الراحل يوسف شعبان من الأميرة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية.

وفي أبريل من العام الماضي، وعقب ظهور ابنته زينب من زوجته الكويتية، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان،

صورة لابنته من زوجته السابقة نادية إسماعيل شيرين، وهي ابنة الأميرة فوزية "سيناء"، خلال حفل زفافها.



وكان الفنان ظهر في العام الماضي، رفقة ابنته الكويتية "زينب" التي تحدثت عن الفنان الأب، وبادرها الأخير هو الآخر بالحديث عنها.



يذكر أن الفنان يوسف شعبان، تزوج 4 مرات، أولهما من الفنانة ليلى طاهر، ولكنهما انفصلا بعد 4 سنوات، ثم تزوج من ابنة الأميرة فوزية وهي والده ابنته "سيناء"،

ثم تزوج الفنان من الفنانة الراحلة سهام فتحين ثم زوجته الحالية، وهي الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مروان.