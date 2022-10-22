مفاجآت سارّة لمرضى السكري وداعاً للأنسولين تناول هذا المشروب بعد الطعام مهما كان غنياً بالسكريات سوف يمنع ارتفاع الجلوكوز في الدم وينشط عملية حرق السكر ويمنع التهابات البنكرياس.

يمكن أن تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2 الغثيان والقيء وضيق التنفس أو مشاكل في الرؤية. مع ارتفاع مستويات السكر في الدم ، يمكن أن تصبح هذه الأعراض خطيرة.اثبت أن شرب هذا المشروب الصحي الشعبي يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة ويمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم. ما هذا؟يتميز مرض السكري من النوع 2 بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين أو عدم القدرة على إنتاج الأنسولين.

حتى الآن ، أحد أكثر التطبيقات إقناعًا لخل التفاح هو المساعدة في علاج هذه الحالة. هل يمكن لخل التفاح أن يساعد في ارتفاع نسبة السكر في الدم؟

استخدمه الناس لعدة قرون في كل من الطهي والأدوية ، حيث ادعى الكثيرون أنه يمكن أن يخفف مجموعة واسعة من الشكاوى الصحية.

ومن المعروف أن الخل المميز يساعد الشخص على إنقاص الوزن وهذا بدوره يساعد في مرض السكري من النوع 2.

ومع ذلك ، من المعروف أيضًا أن المنتج يخفض مستويات السكر في الدم لدى الشخص. كيف؟

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 الاستفادة من الحفاظ على مستويات السكر في الدم في المعدل الطبيعي ، حيث يعتقد بعض الباحثين أن ارتفاع مستويات السكر في الدم هو سبب رئيسي للشيخوخة ومختلف الأمراض المزمنة الأخرى.

الطريقة الأكثر فعالية وصحة لتنظيم مستويات السكر في الدم هي تجنب اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة والسكر ، ولكن خل التفاح قد يكون له أيضًا تأثير مفيد.

من خلال تناول خل التفاح ، يمكن تحسين حساسية الأنسولين أثناء تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات ، ويظهر أنه يقلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين.في دراسة نُشرت في جمعية السكري الأمريكية ، تم إجراء مزيد من البحث عن تناول خل التفاح في وقت النوم للمساعدة في استيقاظ تركيزات الجلوكوز المعتدلة لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

وأشارت الدراسة إلى: "بالنظر إلى أهمية الحفاظ على تركيزات مقبولة للجلوكوز في الدم ، هناك اهتمام كبير بتحديد الأطعمة وأنماط النظام الغذائي التي ستساعد الأفراد المصابين بالسكري على إدارة حالتهم.

"باستخدام تصميم تقاطع عشوائي مع فترة غسل من ثلاثة إلى خمسة أيام بين العلاجات ، اتبع المشاركون خطة وجبة موحدة لمدة يومين ، واستهلكوا إما ملعقتين كبيرتين من خل التفاح أو الماء في وقت النوم مع أونصة واحدة من الجبن."

وخلصت الدراسة إلى أن تناول الخل في وقت النوم قد يؤثر بشكل إيجابي على تركيز الجلوكوز عند اليقظة في مرض السكري من النوع 2.

"التأثير المضاد لنسبة السكر في الدم لحمض الخليك الموجود في خل التفاح يعزى إلى انخفاض هضم النشا و / أو تأخر إفراغ المعدة."

اشتملت دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care في عام 2005 على 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2 ، و 11 شخصًا يعانون من مقاومة الأنسولين ، ومجموعة ضابطة من ثمانية أشخاص غير مصابين بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

تم اختيار المشاركين عشوائياً لشرب خل التفاح أو مشروب وهمي ثم تناول وجبة من الخبز الأبيض والزبدة وعصير البرتقال.

يزيد الخل من حساسية الأنسولين ويقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بعد الوجبة.

أشارت دراسات أخرى أيضًا إلى أن خل التفاح يمكن أن يفيد مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات.

الأنسولين يزيد من تخزين الدهون ويقلل من قدرة الجسم على استخدام الدهون لفو ، شرم قال حمية الطبيب.

وتابع الموقع الصحي: “يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن ، وهو ما يلعب دورًا أساسيًا في تطوير مقاومة الأنسولين وتفاقمها.

"إذا تركت دون رادع ، يمكنك أن ترى كيف سيؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة: تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ارتفاع مستويات الأنسولين ، مما يسهل زيادة الوزن عن طريق تراكم الدهون ، مما يزيد من مقاومة الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ، وهكذا تستمر الدورة.

"الخبر السار هو أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن المرتبطة بها ، مما قد يساعد في منع مرض السكري أو حتى عكسه".