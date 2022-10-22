فضيحة بجلاجل .. ممثلة هندية شهيرة تكشف ما عرضه عليها الفنان محمد رمضان في السر ورفضت بشدة !

بعد عام من ظهورها مع الفنان المصري محمد رمضان أثارت الممثلة الهندية وملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، جدلاً واسعاً بتصريحاتها، حول تلقيها عرضاً بالزواج من مغني مصري.

اختلاف ثقافي وقالت أورفاشي راوتيلا في لقاء حين سألها المذيع عما إذا كانت قد تلقت عرض زواج محرج: “نعم مرة واحدة من قبل مغني مصري”.

وأشارت راوتيلا إلى أنه كان عليها أن ترفض عرض المغني المصري للزواج؛ بسبب “الاختلاف الثقافي”.

متزوج مرتان وأضافت أنه متزوج بالفعل ولديه زوجتان وأربعة أطفال بينما لم تذكر اسم الفنان المصري، ورجح الجميع أنه محمد رمضان.

وتابعت ملكة جمال الهند في مقابلة مع Bollywood Hungama ، عن الفنان الذي تقدم لها: “لقد تعاملت مع العديد من المقترحات. لكن كان هناك واحد أتى من شخص ما ، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى الكثير من الاختلافات الثقافية”.

وأردفت: “على المرء أن يفكر في أسرته. ولا سيما على النساء أن يفكرن في ذلك في حياتهن لأنه ليس بالأمر السهل “.

وعندما سُئلت راوتيلا عما إذا كان هذا الشخص مغنيًا مصريًا التقت به أورفاشي في دبي، أجابت: “نعم ، لكن هذا الشخص لديه بالفعل زوجتان وأربعة أطفال”.

لا أريد أسرة مفككة واستطردت حول أسباب رفضها: “لا أريد الأسرة المفككة ، ولا اعرف معنى الطلاق.. لأني اعتقد أن الأسرة لابد أن تبقى دائما معاً لأن هذا هو المكان التي تكمن فيه المتعة”.

وتابعت: “أحب شعور عندما تجتمع العائلة بأكملها معاً. لا أحب هذا الشيء العائلي المحطم. في عائلتي لم يطلق أحد حتى الآن، لا أعتقد أنني رأيت الطلاق من المكان التي أتيت منه. في الواقع لا أعرف حتى ما هو شكل الطلاق ، فقط عندما أتيت إلى مومباي.. أدركت أن الطلاق هنا أمر شائع جداً”.

وختمت: “لا يمكنني اتخاذ أي قرار من هذا القبيل. علاوة على ذلك لا يمكنني أبداً أن أكون بعيدة عن أسرتي.. و لا أستطيع أن أقبل بشخص بعيدٍ، فأكون أنا هنا و هو هناك ”

وسبق لمحمد رمضان وراوتيلا التعاون معاً في أغنية "فيرساتشي"، وقدم الثنائي استعراضاً غنائياً راقصاً خلال حفل توزيع جوائز فيلم فير الشرق الأوسط لعام 2021 Filmfare Middle East Achivers Night الذي أقيم للمرة الأولى في دبي.