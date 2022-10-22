خدعتنا جميعاَ.. أيقونة الجمال والرقة النجمة نانسي عجرم طلعت لابسة "باروكة" وشكلها الحقيقي بدون فيلتر ولا مكياج صدم الجميع.!!

فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرمجمهورها بصورة ظهرت فيها بملامح مغايرة لتلك الصورة النمطية عن المرأة شديدة الجمال، لأنها كانت بدون فلتر أو فوتوشوب وأيضا بلا مكياج.



الصورة المتداولة أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب،

والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.من ناحية أخرى يظن الجمهور في كثير من الأحيان أن شعر النجمات ومن ضمنهم نانسي والذي يبدو في المقابلات وفي أعمالهن الفنية طبيعي،

لكن ما يغفله البعض أن معظم النجمات يستعن بالباروكات بمختلف أشكالها وأنواعها كالباروكة الكاملة أو باروكة وصلات الشعر أو كما نطلق عليها Hair extension لكي يبدون بأبهى طلة.



نانسي صدمت جمهورها بشعرها الخفيف، أيضا تطل النجمة اللبنانية اليسا بين فترة وأخرى بدون استخدام وصلة الشعر، كنوع من منح شعرها بعض الراحة من استخدام الوصلات التي تضر الشعر كثيرا.