هذه الشابة المراهقة أصبحت من أجمل عانسات الوسط الفني.. اتخطبت عشرات المرات ورفضت الزواج لهذا السبب.. خمنوا من تكون؟

�لنجمة القديرة أمينة رزق، تعتبر من أشهر نجمات جيلها، حيث أبدعت في أدوارها، فرغم عدم زواجها إلا أنها كانت متألقة في تجسيد دور الأم المصرية، ومن أبرز هذه الأعمال فيلم: الشموع السوداء، أمي الحبيبة، دعاء الكروان. ولُقبت الفنانة القديرة بـ عذراء الشاشة، بسبب عدم زواجها، إذ أشارت قبل وفاتها إلى أنها ارتبطت بأكثر من رجل، لكن دائمًا كانت تنفصل عنهم، قبل إتمام الزواج. : : وأضافت هناك مرة واحدة فقط، تم كتابة عقد قرانها على أحد الرجال يدعى وهبي، وانفصلت عنه عندما طالبها بحقوقه الشرعية. وتحدثت أمينة رزق عن سبب رفضها الزواج، خلال لقاء مسبق لها، مع الإعلامي مفيد فوزي، حيث قالت: اتخطبت كتير حوالي 45 مرة، لكن كنت دائمًا على الحياد، وبلحق نفسي بسرعة من عائلتي، مرة واحدة بس أتكتب كتابي على شخص اسمه وهبي كان ضابط، وكنت خايفة يمنعني من التمثيل، وبعد سنتين خطوبة رفضته. تابعت أمينة رزق: وفات 14 سنة بعدها وكرر طلبه بخطبتي مرة أخرى، وكتبنا كتابنا، وبعدها طلب مني حقوقه الشرعية فرفضته، لأني مكنتش بحبه، وقبلت الزواج منه بضغط من أسرتي، كنت متشبعة بالفن، وقولت له أنا مبحبكش فبعدها انفصلنا بعد 11 يوم فقط، والحمد لله خرجت وعودت إلى قواعدي سالمة.