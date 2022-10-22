عندما عمل سمير صبري على خداع عبد الحليم حافظ عام كامل !!.. ما اكتشفه العندليب لاحقا سيصدمك حتماً

كشف الفنان المصري سمير صبري، للمرة الأولى أنه استطاع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، لمدة عام كامل.

حيث أوهمه بـ أنه شاب من أمريكا ويحبه كثيرًا، سمير صبري، قال خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس": “إنه جاء إلى القاهرة مع والده بعد انفصاله عن والدته، وسكن سمير في عقار بالعجوزة كان يسكنه عدد كبير من الفنانين مثل عبدالحليم حافظ وفاتن حمامة وغيرهما”.

و أضاف: "في هذا الوقت كنت مغرم بعبدالحليم وأحاول كل يوم أن أتكلم معه فأقوم بتعطيل المصعد وأنزل سريعًا على السلالم لأتحدث معه لكن عبدالحليم لم ينتبه لي، فقررت أن أقول له إنني بيتر من أمريكا ومعجب به، وبالفعل انتبه لي وبدأ يكلمني وشعر بسعادة لأنه مشهور في أمريكا، وقال لمجدي العمروسي شايف يا مجدى الأمريكان عرفنى كمان".

وتابع، استمررت في هذه الكذبة لمدة عام وأصبحنا أصدقاء وأخذت منه صور وتوقيع وأسطوانات أغاني، إلى أن صدف يوم وكان والدي عائدًا من العمل مبكرا وكان يقف مع عبدالحليم ورأني فنادى عليّ والدي، وقال لعبدالحليم إنني ابنه سمير وأحبه كثيرا، ووقتها كشف عبدالحليم خداعي وأصبحت أتجنب لقائه لفترة.