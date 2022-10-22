اذا كنتي متزوجة .. ضعي زيت الزيتون والقرنفل كل ليلة على هذه المناطق .. لن تصدقي معجزة ماسيحدث ..حتقولي ياريتني عرفتها قبل

ضعي زيت الزيتون والقرنفل على هذه المناطق لنتائج مذهله حيث يعرف القرنفل وفوائده الكثيرة والمتنوعة ولذلك يدخل في الكثير من الوصفات التجميلية والطبية وأيضا زيت الزيتون الذي له شهره وسعه وكبيره نظرا لفوائده المميزة سواء للبشره أو الشعر او الجسم

وصفة زيت الزيتون والقرنفل

تعتبر وصفه زيت الزيتون والقرنفل من الوصفات الشهيرة للغايه من بين الوصفات الطبيعية وهي تقضي على تجعيد البشرة وتضيف لها الحيوية والنضارة وتعمل على تقويه الشعر ويمكن تطبيقها هذه الوصفة من خلال إحضار معلقه من زيت الزيتون متوسطه الحجم كميه مناسبه من زيت جوز الهند معلقه من النشا.

طريقه تحضير وصفه زيت الزيتون والقرنفل

أولا يتم إحضار وعاء زجاجي ويوضع به مقدار زيت الزيتون وعيدان القرنفل ويتم طحنهم معا جيدا ثم يتم أضافه معلقه النشا ويقلب هذا الخليط حتى يتجانس جيدا ثم يتم إضافة زيت جوز الهند يستمر في التقريب حتى الحصول على قوام ناعم تماما.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل

ثانيا توضح هذه الوصفة على شعري يكون نظيف تماما ويتم اخذ كميه منه وتوضع على فروه الرأس على أن يتم توزيع باقي الخليط على الشعر وتترك لمده ساعه ثم يتم غسل الشعر بما فاتر رائعه لهذه الوصفة المميزة بعد مرور شهر من تطبيق هذه الوصفة الرائعة التي تخلصك من المشكلات التي تعانين منها.