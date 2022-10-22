بعد إغلاقهم الباب عليهم.. ما حصل بين حلمي بكر والفنانة سهير رمزي في ليلة زفافهما في غرفة النوم صادم ومخزي .. وفاق كل التوقعات !

أثارت تصريحات الموسيقار حلمي بكر حالة واسعة من الجدل بين الجمهور وذلك بسبب حديثه عن زوجاته الـ 13، وعن أبرز أسباب انفصاله وعدم استمرار الزواج مع جميع النساء اللاتي كن بحياته.

وهنا سننقل لكم أبرز المعلومات عن زوجات حلمي بكر، وعن قصة حقيقية وقعت له مع سهير رمزي في ليلة الزفاف.

1- كانت الفنانة سهير رمزي هي السيدة الأولى في حياة حلمي بكر، ليتم خطبتهما وهي في عمر الـ 16، وتزوجها حينما بلغت من العمر 21 عامًا، لينفصل الثنائي بعد زواجهما بثلاث سنوات.

وفي حوار تلفزيوني سابق كشف حلمي بكر لصفاء أبو السعود قصة غريبة عما حدث له في ليلة الزفاف، وأكد أنه خرج من غرفة النوم قبل الدخلة عليها، وذهب ليصلح سيارة صديقه.

وسألته صفاء أبو السعود مصدومة:ده حصل فعلا؟ فرد قائلاً: نعم، اضطررت لذلك لأنه كان يضرب "الكلكس" فأزعجه وطالبه بالنزول ليه فوراً لإصلاح سيارته، فنزل وسط صدمة سهير رمزي، وحينما عاد بعد ساعات كانت يداه مملوءتان بالشحم وكان متسخاً.

2- أما عن الزوجة الثانية لحلمي بكر كانت شاهيناز شقيقة الفنانة شويكار، وهي أم نجله الوحيد هشام.3- وقعت عليا التونسية في غرام الموسيقار حلمي بكر، حيث جمعهم الحب والموسيقى كونها مغنية، ولكن لن يستمر الزواج طويلًا.

4- تزوج حلمي بكر من راندا ابنة خالة الفنانة السورية أصالة، ولكن زيجتهما لن تدم طويلًا لينفصل عنها بسبب خلافاته مع أصالة.

4- تزوج حلمي بكر من راندا ابنة خالة الفنانة السورية أصالة، ولكن زيجتهما لن تدم طويلًا لينفصل عنها بسبب خلافاته مع أصالة.