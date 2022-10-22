الاحزان تزداد على الفنّانة شيرين عبد الوهاب وهذه المرة طليقها ووالد بناتها محمد مصطفى!! لن تصدقوا كيف تفاعل مع الخبر المؤلم للغاية.! !

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بتدخل طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب في ازمتها الأخيرة، وطلب رعاية بناته حتى تنتهي الأزمة.



وبعد الكثير من التساؤلات بين الجمهور، تأكد أن الموزع الموسيقي محمد مصطفى، لم يبدي أي ردة فعل مما اثار حالة من التساؤلات عند الجمهور،

بالرغم أن ابنتيه مريم وهنا تعيشان معها في أجواء غير مستقرة.وكان الفحص الطبي الخاص بالفنانة، قد أظهر أنها تعاني من الإدمان في المرحلة الثالثة، تتمثل بحالة هياج عصبي واضطراب نفسي حاد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.



وكان محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، قد كشف في تصريحات تلفزيونية أنه قرر أن يُدخل شقيقته المستشفى حتى يتم علاجها من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية،

وبيّن أنه اصطحب لجنة من المستشفى لنقل أخته من شقة في حي التجمع لإنقاذها من تعاطي المخدرات مع طليقها حبيب.



وكشفت شيرين في تصريح سابق أن طليقها محمد يحرص على أن يسكن في نفس العقار الذي تقيم فيه؛ وذلك حتى يكون قريبا من ابنتيه في أي وقت، وعادة ما تتواجدان معه، لكنهما تعيشان معها بشكل أكبر.