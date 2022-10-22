لن تصدق الفخامة والأناقة الكاميرا تدخل اخيرا شقة سمير صبري المتنازع عليها!!.. لن تتخيلوا كيف تبدو من الداخل!! ترف يفوق الخيال.!! (صور)

بعد حالة الجـــدل التي أثيرت حول تنازع ورثة سمير صبري على إرثه ننشر صور لشقته كاملة من الداخل.



وقد حدثت ضجة مؤخرًا حول ميراث الفنان الراحل سمير صبري، وبالأخص شقته التي عاش فيها بالمهندسين، خاصة بعد ما أثير عن أنها معروضة للبيع بجميع محتوياتها مثل العفش والأجهزة الكهربائية.

وقيل إن الشقة مسجلة بالشهر العقاري لها ولها حصة بالأرض والجراج بمبلع 3 ملاييين و500 الف جنيه.

وكشف حارس العقار، أن الصور المنتشرة للشقة على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة قديمة قبل وفاة الفنان سمير صبري، وإن المسئولين عن المنزل في الوقت الحالي هم أبناء خالته، ولم يأتوا إلى المنزل حتى الآن.



وأضاف أن سعر العقار الحالي لا يصل إلى 3 ملايين جنيه كما قالوا، ولكنه أقل من ذلك بكثير.

وكان مقربا للفنان الراحل سمير صبري أخبره بإنه قام ببيع شقته في شارع أحمد عرابي،

في المهندسين منذ عام 2012 أي من عشر سنوات إلي بنات خالته ليلي ونيللي، ولكنه كان يقيم في الشقة ، ويقوم الآن الورثه الشرعيين له وهم أقاربه من ناحية والده بالتحقق من الأمر.

وحتي الآن لم تقم كل من نيللي وليلي أبناء خالة الفنان سمير صبري من الدخول الي الشقه لعدم قدرتهما النفسيه علي التواجد في المكان الذي عاش فيه الفنان الراحل سمير صبري.



أما فيما بخص المعلومات المتداولة عن وجود شقة آخري للفنان الراحل بمنطقة الزمالك ، فأكد المصدر ان سمير صبري قد قام ببيعها منذ سنوات طويله الي احدى الاشخاص وحصل علي المقابل المادي.