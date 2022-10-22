صورته بالكفن أحرقت وسائل التواصل الاجتماعي وافزعت الملايين من محبية.. ماحقيقية وفاة بطل مسلسل يوسف الصديق تبكي قلوب الجميع!! ماذا حدث له.!!

أنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن وفاة بطل مسلسل يوسف الصديق الممثل الإيراني مصطفى زماني بحادث مروري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للحادث والجنازة، الأمر الذي شغل محبّي الممثل الإيراني.

إلا أنّه سرعان ما تبيّن أنّ الخبر عارٍ من الصحة، والصور المنتشرة هي من فيلم له، فيما ردّ مسؤول صفحته في "فايسبوك" على أحد المتابعين، مؤكداً بأنّ الخبر كاذب كما أٌطلق هاشتاغ عبر "توتير" بعنوان "مصطفى زماني حي يرزق".

واستطاع زماني أن يحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور العربي بعد مسلسل "يوسف الصدّيق" ولفت الانظار إليه بوسامته الشديدة، وأطلق عليه "برينس السينما الايرانية".

وجسد مصطفى زماني جسّد شخصية النبي يوسف في مسلسل "يوسف الصدّيق" الذي عرض في العام 2008.