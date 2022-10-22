كثيرون لا يعلمون بأن والدة الاعلامية إسعاد يونس وخالتها وشقيقتها من أشهر نجوم الوسط الفني المصري!!.. هويتهن ستدهشكم.!!

هي صاحبة الحضور الطاغي صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس ولدت في 12 ابريل عام 1950 بالقاهرة اسمها الحقيقي إسعاد حامد جمال الدين يونس.



والدتها هي الفنانة كوكب صادق التي شاركت بعده أعمال قليلة في فترة الستينات أما خالتها فهي المطربة المعروفة بديعة صادق ووالدتها لها أصول تركية وأيطالية شاركت في عدة أعمال

فنية وكان لديها صوت رخيم نافست به مطربات الخمسينات.أما والدها فكان من الضباط األحرار عمل لفترة صحفيا في روز اليوسيف وتوفي وهو في عمر ال 42 عاما لدي أسعاد يونس شقيقتان هما أحالم يونس التي تراست أكاديمة الفنون والمطربة إيمان يونس التي كانت بطلة الفرقة المصريين وأعتزلت الفن بسبب مرض ابنها لكنها عادت إلى الساحة بعد وفاته .



الفنانة كوكب صادق والدة إسعاد يونس درست إسعاد يونسفي معهد اإلرشاد السياحي بعد أن قامت بـ الألتحاق به عام 1968 ثم عملت بعد تخرجها في الارشاد السياحي حيث انها أجادت اللغتين الانجليزية والألمانية في بداية السبيعينات.



عملت في إذاعة البرنامج األوربي ثم تدرجت إذاعيا حتي بدأت تقدم برامج على الهواء ، المطربة ايمان يونس بطلة فرقة المصريين دخلت التمثيل من خلال أدوار صغيرة في عدد من األعمال لكن إنطلاقتها الحقيقية كانت عندما أختارها الفنان سمير غانم لتقف أمامه بطلة من خلال أحداث مسلسل حكايات ميزو عام 1977،

المسلسل كان بطولة سمير غانم وفردوس عبد الحميد ونعيمة وصفي .قدمت اسعاد أول أعمالها في كتابة السيناريو عام 1985 عندما كتبت فيلم المجنونة والتي قامت بالبطولة في بجان النجم محمود عبد العزيز والفنانة مها أبوعوف وفي عام 1.



987 كتبت قصة وسيناريو وحوارمسلسل بكيزة وزغلول الذي حقق شهرة كبيرة وقتها ونجح نجاح ساحق مما أضطرها لكتابة فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول كما انها كانت تكتب مقالات سياسية

في جريدة المصري اليوم لكنها توقفت بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي يمين الرئاسة وقالت رايت أن من الأفضل أن نترك هذا الرجل يعمل وحق السيسي علينا أن نتركه يعمل.



تزوجت إسعاد يونس من الفنان الراحل نبيل الهجرسي أثناء عملهم في فيلم الملكة وأنا وأنجبت منه إبنتها نورهان لكن زواجهما لم يدم طويال وحدث الأنفصال لتتزوج فيما بعد من المليارديرالأردني علاء محمود الخواجة ويحمل الجنسية البريطانية

وأنجبت منه ابنها عمر متزوج ويعيش بلندن تزوج عليها عالء الخواجة من الفنانة شريهان وأنجب منها ابنتيها لؤلؤة ، وتالية القران .أسئست إسعاد يونس مع زوجها عالء الخواجة الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع السيتمائي والتي تحتكر أكثر من ثلثي إنتاج السينما المصرية

وأصبحت رئيس مجلس إدارة الشركة مما ابعدها عن مجال التمثيل وتفرغت تماما ألعمال شركتها في عام 2004 زدات نفوذ صاحبة السعادة لدرجة أنها وقفت في وجة الزعيم عادل أمام وهددت بعدم عرض فيلمه عريس من جهه أمنية في موعده وهو الأمر الذي لم يجرؤ أحد على فعله مع عادل أمام.

في عام 2014 قدمت برنامج صاحبة السعادة كـ اعلامية بعد أن رفضت عروض كثيرة لتقديم البرامج البرنامج بدأ عرضه على قناة ال سي بي سي 2 وحققت من خلاله نجاح كبير ومازال البرنامح يحقق نجاحا حتي الان ولمدة قاربت على ال 8سنوات.



يذكر أن إسعاد يونس والفنانة شريهان تشتركان في طائرة خاصة مملوكة لزوجهم علاء محمود الخواجة خاصة بتنقالتهم .