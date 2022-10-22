علامات الساعة تظهر في مصر.. شاب مصري يقتل حماته بطريقة وحشية وشنيعة يقشعر لها الجسم والسبب صادم لا يخطر على البال.!!

حالة من الهيجان والغضب الشديد اجتاحت زوج مصري بعد ان قامت حماته بتوبيخه بشكل شديد بسبب قيام بضرب زوجته .

هذا الهيجان افضى الى جريمة مروعة ، حيث قام الزوج بذبح حماته كما تذبح النعاج داخل المستشفى .

الزوج الذي قام بضرب زوجته مما تسبب في نقلها الى المستشفى ، أراد ان يتصالح مع زوجته، فتوجه للمستشفى ليعتذر للزوجة عما بدر منه في لحظة غضب ،

الا ان حماته صبت الزيت على النار كما يقولون رفضت السماح له بزيارتها واسمعته كلام جارح ، فأرتكب جريمته المروعة .

وتلقى قسم شرطة ثان الزقازيق في محافظة الشرقية المصرية، بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد بقيام شخص بطعن والدة زوجته باستخدام سلاح أبيض في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها،

وذلك أثناء زيارة زوجته المريضة والمحتجزة بالمستشفى، على إثر مشاجرة نشبت بينهما، وقام على أثرها المتهم بذبح المجني عليها.

فانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن زوجة المتهم محتجزة في المستشفى لتلقي العلاج،

وأن والدتها وبعض أقاربها كانوا يتواجدون معها بالمستشفى لزيارتها، وأثناء ذلك حضر زوج المريضة، ووقعت بينه وبين أقاربها مشادة كلامية، بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته، انتهت بذبح حماته.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي قضت بإحالة أوراق المتهم، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه،

حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليها بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، أثناء مرافقتها لابنتها المحتجزة داخل المستشفى لتلقي العلاج، إثر اعتداء المتهم عليها بالضرب، ليتطور الموقف بينهما،

ويقوم بطعن المجني عليها بسلاح أبيض كان بحوزته، حيث سدد لها طعنة بالرقبة، أدت لإصابتها بجرح قطعي نافذ «ذبح»، أدى لوفاتها في الحال.