هذه الطفلة أصبحت من أجمل عازبات الوسط الفني.. أمها فنانة شهيرة وعمتها إعلامية معروفة.. قوي الملاحظة سيعرفها بالتأكيد

نشرت هذه الممثلة المصرية في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة لها في عمر الطفولة.

وقد بدت فيها مكتنزة وارتدت فستاناً أبيض وإرتسمت على وجهها بسمة عريضة، وظهرت في الخلفية بعض الورود كدليل على تواجدها في ذاك الوقت في حفل زفاف.

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إنها النجمة منة شلبي التي علقت على الصورة بجملة من تتر مسلسل ليالي الحلمية :"ليه يا زمان ما سبتناش أبريا".

وقد أثنى العديد من المتابعين على الصورة التي أظهرت خفة دم منّة حتى في صغرها، وأبرز التعليقات جاءت من الممثلة كندة علوش التي علقت :"مش معقول بطة مبططة".

الجدير بالذكر أن والدة الفنانة منة شلبي هي الفنانة الاستعراضية زيزي مصطفى والتي ذكرت أنها اعتزلت بناءاً على رغبة ابنتها، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي وعمتها هي الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي.