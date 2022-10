ماحقيقة إفلاس القيصر كاظم الساهر وضياع ثروته بالكامل تصدم الوسط!! صورته وهو يفترش أرض المطار أدمت القلوب على حالته.! !

اهتزت وسائل السوشيال ميديا بعد تداول صورة صادمة للفنان العراقي كاظم الساهر من صالة أحد المطارات، وهو يفترش الأرض وبجواره حقيبة سفر خاصة به، بينما يستعد للمغادرة.



صورته بتلك الحالة أشعلت الكثير من الجدل في مواقع التواصل وانتشرت شائعة جديدة تزعم إفلاسه وضياع ثروته بالكامل.

وأرفق كاظم الساهر الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بتعليق قال فيه: "ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California".



وتصدر كاظم، خلال الفترة الماضية، محركات البحث في عدد كبير من الدول العربية، بعد ظهوره في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، وهو الظهور الذي قدم خلاله أغنيته الجديدة "الدكتورة".



وحدث جدل كبير حول الفنان كاظم الساهر خلال اليومين الماضيين؛ بعدما توقف عن الغناء فجأة في أثناء إحيائه أحد الحفلات على مسرح دار الأوبرا العمانية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان كاظم الساهر في أثناء غناء «الحب المستحيل» على المسرح، لكنه توقف فجأة عن الغناء، وأعطى ظهره للجمهور.



وأصابت كاظم الساهر حالة من العاطفة حينما كان يغني شطرا من بيت شعر نزار قباني " أيا امرأة تمسك القلب"، ولم يكمل كلماته "بين يديها"، ليفاجئ فرقته الموسيقية بالتوقف فجأة.

وانتشر فيديو آخر لكاظم الساهر وهو يشكر الجمهور العماني على حضور حفله، وأشاد بالتنظيم، واعتذر عن توقفه عن غناء الحب المستحيل، قائلا:" ما قدرنا نشيل العواطف".



وكتب أحد محبي كاظم الساهر عبر تويتر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها عن غناء الحب المستحيل، بعد رحيل زوجته السابقة وأم أبنائه، ويعتذر عن استكمالها.