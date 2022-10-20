هذه الطفلة ذات العينين الساحرتين هي من أبرز الوجوه على الساحة الفنية.. تفوقت بجمالها على ياسمين صبري! !!

هذه الطفلة التي في الصورة هي فنانة مصرية شابة، تخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي، وأيضًا درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وكانت راقصة باليه.

إنها الفنانة هبة مجدي، بدأت هبة مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قياده الدكتور جمال سلامة، ثم تدربت علي يد المايسترو صلاح عرام، ثم بعد ذلك اشتركت في مسلسل (بوجي وطمطم) و(فوازير عمو فؤاد) وكان في خلال عام 1998 حتى 2003.

أول أعمال هبة التلفزيونية كانت في مسلسل (العيد ألوان) من إخراج محمد رجائي، وكانت طفلة حينها، ثم شاركت في مسلسل (عائلة مجنونة جدًا) من بطولة فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

انطلاقتها الحقيقية كانت في مسلسل (أنا وهؤلاء) مع الفنان الكبير محمد صبحي في عام 2005، وتبعه مسلسل (الفريسة والصياد) مع الفنان ممدوح عبد العليم والمخرج خيري بشارة.

وفي السنوات الأخيرة كثفت هبة من نشاطها التلفزيوني، مما جعلها من أبرز الوجوه التلفزيونية على الساحة.