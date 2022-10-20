بعد أن أهان الدين بطريقة صادمة..لن تصدق كيف تم اغتيال سلمان خان يثير الهلع ويشعل مواقع التواصل في الهند!! صورته في الكفن أبكت الجميع.! !

سلمان خان هو واحد من أشهر الممثلين في بوليود وورغم أن أخبار سلمان خان يتم تداولها بشكل يومي،

لأن حياته تعدّ محط اهتمام جماهيري، فإن هناك معلومات قد تكون المرة الأولى التي يعرفها الجمهور عن "تايجر بوليوود".



فقد أثارت محاولة إغتيال الممثل والنجم العالمي سلمان خان، ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أهان الدين.محاولة الاغتيال خلقت وراءها الكثير من الشائعات بوفاته

وتم تبادل عدد من الصور في السوشيال ميديا تزعم وفاته لكن هذا غير دقيق.كشفت شبكة التايمز تفاصيل عن التحقيقات، التي جاءت صادمة،

إذ ان الأمر لم يقتصر على التهديد بل كان هناك محاولة جدية لقتل سلمان خان، وهذه من أكثر التفاصيل الصادمة والمخيفة التي تم الكشف عنها خلال التحقيق في مقتل سيدهو موس ولا.



وفي أبرز المعلومات التي كشف عنها المحققون، بأن قناصاً كان موجوداً على مسافة قريبة من منزل سلمان خان ولكن قيل بأنه تم إنقاذ سلمان خان في اللحظة الأخيرة.



ووفق المعلومات التي حصلت عليها شبكة التايمز أنه “لورنس بيشوني المشتبه به في مقتل سيدهو موس ولا، قام بإرسال قناص مع سلاح صغير مخبأ بغلاف للهوكي لاغتيال سلمان خان.



وأشارت المعلومات إلى أنه تم زرع القناص خارج منزل سلمان خان لاغتياله ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة!



لا يعرف الكثيرون أن النجم الهندي سلمان خان لم يتزوج إلى الآن، خاصة أنه يحمل صفات فارس أحلام كل فتاة هندية.