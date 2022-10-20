ليس أبو تريكة.. هذا الطفل أصبح أشهر لاعب في العالم.. مهارته الخرافية قهرت رونالدو وميسي.. ورفع رأسع العراب عالياً .. خمن من يكون؟؟

ولد الفرعون المصري "محمد صلاح" محمد صلاح في 15 يونيو 1992 ، في ناغريج ، الغربية ، مصر ، لأبوين من الطبقة المتوسطة.

ويعتبر "صلاح" واحداً من أشهر وابرز اللاعبين العرب حيث اكتسحت موهبته الدوري الأوربي واصبح رقم صعباً مع ناديه الحالي ليفربول.

لم يكن محمد يجيد الأكاديميين ، الأمر الذي يقلق والديه. حاول محمد إيجاد التوازن الصحيح بين الأكاديميين وكرة القدم ، لكنه لم يتمكن أبدًا من تحسين الأكاديميين. ظلت كرة القدم أولويته طوال أيام طفولته ومراهقته.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور قديمة تعود الى طفولة الفرعون المصري محمد صلاح ولاقت الصورة اعجاب المتابعين والمحبين لمحمد صلاح.

عندما لم يكن يلعب ، كان يشاهد كرة القدم على شاشة التلفزيون. من بين أصنامه المبكرة كان هناك بعض اللاعبين العرب. أراد والديه مهنة تقليدية له ، لكن صلاح لم يتأثر برغبات والديه ، وأبقى صلاح منشغلًا تمامًا في كرة القدم.

في البداية ، لعب صلاح كرة القدم من أجل المتعة فقط ، لكنه بدأ يعتبرها فرصة مهنية جادة عندما انضم إلى نادي الشباب المحلي "المقاولون" في القاهرة. كان بعيدًا عن مسقط رأسه واضطر إلى تغيير خمس حافلات للوصول إلى الأكاديمية ، مما أضر الأكاديميين به بشكل أكبر ، لكن شغفه باللعبة جعله يركز.

في مايو 2010 ، في سن 18 ، تم قبوله أخيرًا في فريق كبار ناديه. في البداية ، لعب صلاح في الغالب كلاعب بديل ولكن في نهاية المطاف ، مع تحسن لعبته ، أصبح مهاجمًا منتظمًا في الفريق. حوالي عام 2012 ، واجه "الدوري المصري الممتاز" حالة من الغموض وأصبح مصير العديد من لاعبيه غير مؤكد.