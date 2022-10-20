هذا الطفل الذي يقف بجوار الراحل سمير غانم أصبح من أشهر فناني الكوميديا حالياً.. قوي الملاحظة سيعرفه بالتأكيد!!

نجمنا لليوم تتلمذ على يد النجم الراحل سمير غانم والذي يعتبر عميد كوميديا الارتجال وصاحب مدرسة من أهم المدارس الكوميدية فى تاريخ المسرح،

وقد كشف هذا الفنان أن النجم الراحل سمير غانم كان سببا فى تغيير أفكاره وطموحاته بأن يصبح ممثلا فى المستقبل.

إنه الفنان الكوميدي محمد ثروت، الذي نشر عبر حسابه على انستجرام، صورتين له مع الفنان الراحل، الأولى كانت فى فترة طفولته عندما حضر له العرض المسرحى "فارس وبنى خيبان"، بينما كانت الصورة الأخرى منذ فترة قريبة قبل وفاة النجم سمير غانم.

يشار إلي ان الفنان محمد ثروت قد شارك في السباق الرمضاني الماضى 2022 في مسلسل مسلسل "فاتن أمل حربى"، الذي يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.