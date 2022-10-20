طلعت فنانة مشهورة!! هذه هي الصورة الحقيقية لـ عمة يسرا من ستينات القرن الماضي.. مدى الشبه بينهما سيصدمكم!!

اشتهرت هذه الفنانة بالأعمال المسرحية في فرقة يوسف وهبي، ثم انطلقت إلى السينما وابتعدت عن العمل الفني.

في ستينات القرن الماضي، كانت ممثلة ثانوية تقوم بالأدوار المساعدة بجانب كبار النجوم ولم تحظى أبداً بأي أدوار مطلقة وعانت التهميش طوال حياتها.

إنها الفنانة أمينة شريف، ممثلة مصرية ولدت عام 1912 بمحافظة القاهرة. كثيرًا ما ارتبطت أعمالها بعظماء الفن المصري أمثال الفنان (يوسف وهبي) والفنان (جورج أبيض) والفنان (أمين عطا الله).

التحقت بالعمل الفني وهي في سن كبيرة نسبيًا، حيث كان أول ظهور لها في عام 1942، وكان عمرها آنذاك ثلاثون عامًا، وذلك في فيلم مصري قديم بعنوان (على مسرح الحياة)، وهو فيلم درامي قام ببطولته الفنان (حسين رياض) والفنانة (روحية خالد) والفنانة (فردوس محمد) والفنان (أنور وجدي).

وفي نفس العام شاركت في فيلم آخر بعنوان (أحب الغلط)، والذي قامت ببطولته الفنانة (تحية كاريوكا) والفنان (فؤاد شفيق)، وفي عام 1943 شاركت في بطولة فيلم (حب من السماء) والذي قام ببطولته الفنان (محمد أمين) والفنانة (نجاة علي).

أما آخر أعمالها فكان في عام 1960 وهو فيلم (عمالقة البحار)، والذي قام ببطولته الفنان (أحمد مظهر) والفنان (عبد المنعم إبراهيم) والفنانة (نادية لطفي) وعدد كبير من نجوم السينما المصرية آنذاك.