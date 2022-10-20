أتتذكرون الفتاة سوكا من فيلم أبو علي التي تعرضت للتنمر؟ هكذا أصبحت مع تقدمها في السن

أطلت الفتاة المصرية سارة عبد القادر، التي اشتهرت بدور "سوكا" في الفيلم المصري الشهير "أبو علي" للممثل المصري كريم عبد العزيز والممثلة المصرية منى زكي، مؤخراً على الجمهور واكدت أنها حزنت وتعقدت جداً من كمية التنمر التي تعرضت لها وهي طفلة تبلغ 8 سنوات، بعد أدائها هذا المشهد، وأصبح زملاؤها في المدرسة ينادونها بـ "سوكا العبيطة" ويتنمرون عليها.

واعترفت سارة أنها لم تكن تعرف أنه مشهد تمثيلي، وأن والدها طلب منها أن تلعب مع الأطفال أمام المخرج حتى يرى أداءها.

ويحكي الفيلم قصة "حسن" الشاب الفقير الذي لعب دوره الممثل المصري كريم عبد العزيز، الذي يجد نفسه مطارداً من أكثر من موقع، وأكثر من مكان بسبب اضطراره إلى السرقة، وأثناء الهرب يركب سيارة مع "سلمى" الهاربة من زوج أمها والتي لعبت دورها الممثلة منى زكي، تظهر الصحف في اليوم التالي وبها صورة "سلمى" كمجرمة هاربة مع الشاب الذي اتهمه ضابط فاسد بقتل أحد جنوده، رغم أنه هو القاتل، وهكذا يصبح عليهما الهرب دون توقف.