هذا الطفل أصبح فناناً شهيراً والوحيد بين كلِّ الفنانين اللي تخصصه لغة عربية.. لن تصدق من يكون

وأكّد الفنان الشاب إسلام إبراهيم خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، المُذاع على فضائية «DMC أنه تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب ليكون الفنان الأول الذي يحمل هذا التخصص.

وأشار إلى أنه ثم عمل أخصائي تخاطب: «الأطفال من ذوي الهمم علموني البراءة واستفدت من ده في أعمالي الفنية».

وبيّن خلال الحلقة إنه التنوع الذي يشهده في أعماله الفنية هو توفيق من الله، متابعا: «في راجعين يا هوى عملت دور جديد عليا وهو دور الشر وعجب الجمهور، وكان صعب لأنه مع نجوم كبار وفنانين لهم اسمهم، والمخرج محمد سلامة وثق فيا».

وأوضح «إبراهيم»، أنه يراجع الشخصية التي يختارها قبل تقديمها من خلال المذاكرة ومعايشة الشخصية، مضيفا: «لو فضلت في مكان واحد طول الوقت الجمهور هيزهق مني، ولازم أنا كمان أكون مستمع وأنا بشتغل، ودور حمادة مش مجرد دور كوميدي، لكن تضمن أدوار كتير ومتنوعة وعبر عن شخصيات كتير ومناطق صعب أنها تظهر من ممثل كوميدي».

وأشار الفنان الشاب إسلام إبراهيم إلى أنه من الصعب أن يتناول الفنان الشخصية وفقا لما هو مطلوب لها بالتفاصيل: «بحاول طول الوقت أكون جوكر وأقدم أعمال مختلفة، ومفتاح الشخصية الفنية ممكن يكون جملة أو مشهد، وإثبات نفسك كفنان صعب لأن في موهوبين كتير والتميز محتاج مجهود وصبر وعدم استستلام، واتعرضت لإحباط كتير بسبب قلة التقدير أو ارتفاع سقف التوقعات عن الإمكانيات وأحيانا سوء حظ وتوفيق».

وأكد إسلام إبراهيم، أن التركيز في العمل الفني ضروري، والتصوير ليس لعبة وكل تفصيلة تخص الشخصية مهمة، ويجب قراءة الشخصية بشكل عام وليس مجرد الدور المكتوب، مضيفا: «لازم أكون متنوع في معرفتي عشان مخافش من الشخصيات، والقراءة خلتني جريء».

وأضاف خاتماً: «أنا لازم أعيش الشخصية مع أصحابها الحقيقين عشان أقدر أقدم دوري بوضوح وأخلي المشاهد يصدقني جدا، ولكن ده سبب لي مشاكل والشخصيات أثرت في شخصيتي الحقيقة حتى بعد انتهاء الأعمال، ودور عُبد ورده أثر فيا جدا ومازال باقى معايا».