عريس تجرد من مشاعره بجريمة شنيعة.. بتهور منعت زوجها من النوم معها بعد ليلة الزفاف.. فانتقم منها العريس بـ طريقة صادمة و لا تخطر على بال.! !

عروس سعودية كانها فلقة قمر لم تسمح لعريسها بالدخول عليها و أتمام العملية الاولى من ليلة الدخلة .. فنتقم منها العريس بهذه الطريقة الصادمة والتي لا تخطر على بال أحد من البشر



بينما كان الجميع يحتفل في حفل الزفاف بالرياض، فليلة العمر كما يطلق عليها كانت حلم الفتاة السعودية على خطيبها الذي أصبح زوجها لكن الفرحة لم تكتمل وتحولت إلى مأتم وحزن

بعدما فجع الأهل بوفاة العروس وشقيقتها ووالدتهما خلال بعد يوم واحد من حفل الزفاف.وشهدت الرياض حادثًا مأساويًا، إثر اصطدام سيارتين بعد حفل الزفاف بيوم واحد حيث كانت أحدهما تحمل العروس وشقيقتها وأمها

وإحدى حفيدات الأسرة، ما أدى إلى مقتلهم جميعًا ليتحول الفرح إلى مأتم كبير.وحسب أحد الحاضرين لم تسمح العروس للعريس بالدخول عليها بسبب خوفها وطلبت منة عدة أيام الا أن العريس أنزعج كثيرا وأنتقم منها حين أرسلها بسيارة كانت بدون مكابح .

قالت صحف محلية إن الحادث أسفر عن مقتل العروس و3 من أهلها بالإضافة إلى إصابة رجلين آخرين، وعلى الفور تم نقل الجثث والمصابين إلى إحدى المستشفيات، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الحادث.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم الشديد للحادثة المفجعة، داعين للعروس وأهلها بالرحمة.