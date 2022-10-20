آمبر هيرد كسرت حاجز الصمت وتفضح سرا صدم الجميع: هذا ما فعله جوني ديب معي بشهر العسل..

كشفت الممثلة الأميركية الشقراء آمبر هيرد، بأن زوجها السابق جوني ديب بطل "قراصنة الكارايبي" دفعها للارتطام في جدار ولف قميصا حول رقبتها خلال شهر العسل عام 2015، عندما كانا على متن قطار سريع.

وأوضحت أن "علاقتهما كان يسودها الحب عندما يكون ديب في وعيه، لكنه غالبا ما كان يتصرف بعنف عندما يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات"، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

وتابعت بطلة فيلم "أكوامان" أنه "صفعها على وجهها ورطمها في الحائط مرارا في عربة النوم بالقطار"، وأبلغت هيئة المحلفين بأنه نزع قميصه ولفه حول رقبتها.

وأردفت: "استيقظت في صباح اليوم التالي والقميص كان لا يزال حول رقبتي وكان يوجد تورم كبير في مؤخرة رأسي".

وتزوج الثنائي في شهر شباط/فبراير من عام 2015، وقضيا شهر العسل على متن قطار الشرق السريع في شهر تموز/يوليو من ذلك العام، بعد أن أنهى ديب تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي التي كان بطلها.

في المقابل، أدلى ديب بشهادته في وقت سابق، إذ أكد أنه لم يضرب هيرد أبدا، وقال إنها من كانت تلجأ للعنف في علاقتهما.

ونفى ديب جميع مزاعم الإساءة ورفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير، مدعياً أن روايتها تسببت في أضرار شخصية ومالية لسمعته.