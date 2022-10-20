اخيراً سبب فسخ خطوبة نرمين الفقي انكشف للعن.. لن تصدقوا ماذا حدث في شقة والدتها وكيف تم اهانتها بطريقة غير متوقعة!!

فاجأت الفنانة المصرية نرمين الفقي الجميع بعد أن كشفت سبب فسخ خطوبتها من سفير، جاء ذلك خلال حوار سابق لها مع الإعلامية نجوى إبراهيم عبر قناة النهار الفضائية.

وقالت الفقي: «أول مرة جه هو والدته يتقدموا في بيتي اللي في القاهرة، قالت لي أنا مكونتش متصورة إن نرمين الفقي ساكنة في شقة صغيرة بالشكل ده».

وتابعت: «والدتي قالت لها إنها شقة والدتها.. فردت قالتلها طيب وانتوا بتعملوا إيه بالفلوس اللي معاكو، مش تعملي لنفسك فيلا كبيرة، أنا قلت هدخل ألاقي بيت محصلش».

وأضافت: «ابنها كان إنسان كويس، وكنت مبسوطة من علاقتي بيه لأنه كان إنسان لطيف، لكن مشكلته إنه ضعيف الشخصية»

واستطردت:«بعدها عملت ليها عزومة، ومكنتش لحقت أغير هدومي بعد الطبخ، وأنا بسلم عليها قالت لي إيه ده انت هتطلعي بريحة البصل دي».

واختتمت حديثها قائلة: «بعدين عزمتهم في فيلاتنا في الإسكندرية، وقلت لها ده بيتنا اللي كنتي عايزة تشوفيه، وكتر خير جدتي إنها ادتني شقتها عشان أعيش فيها في القاهرة، وعادي جدًا إني أعيش فيها، وبعدين بلغتها إني مش موافقة».