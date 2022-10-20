طلاق جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد شهر العسل يصدم الجمهور والسبب!!! طلبت منه فعل هذا الأمر يومياً فلم يتحمل فطلقها فوراً !!

أنصدم الجمهور العربي والغربي بعد انتشار أخبار تفيد بطلاق الممثلة العالمية جينيفر لوبيز من زوجها الممثل الأمريكي بن أفليك بعد شهر العسل مباشرة.

وجاءت هذه التكهنات بعد أن عبّرالممثل الأميركي بن أفليك عن إستيائه من الإلتزامات التي فرضتها عليه جينيفر لوبيز بعد زواجهما، والزمته بتأديتها كل يوم.

وقال إنه لم يعد يسيطر على حياته ويشعر أنه تعيس ويختنق. ولتفادي أي مواجهة معها حمل أمتعته وغادر المنزل وعاد الى إحتساء الكحول والتدخين.

وأكدت مصادر أن جينيفر تريد أن تفرض عليه إرادتها وإرغامه على التخلي عن بعض عاداته التي تعتبرها غير مقبولة. وكشف بن أفليك أن إتفاقاً سبق زواجهما يفرض عليه التصرف وفق إرادتها وهي طلبت منه أن يعدها بالتوقف عن التدخين لأنها تكره السيجارة وحاول فعلاً إرضاءها والإبتعاد عن التدخين.

وعندما خرج من المنزل شعر بالحرية ما دفع المتابعين الى التساؤل عن صعوبة إستمرار العلاقة بينهما لا سيما أن علاقتهما ليست سليمة وغير قابلة للإستمرار في ظل شروط قاسية يفرضها أحدهما.