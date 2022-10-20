أحلى من ميغان ماركل بكثير .. حبيبة الأمير هاري الأولى تظهر لأول مرة وتخطف الأنظار.. لن تصدقوا من هي؟! صورة

تضج أوساط متابعي أخبار الأسرة الملكية البريطانية مؤخراً بتطور غير متوقع حيث كشفت كاتبة السيرة الذاتية أنجيلا لوفان في مقابلة أجريت معها مؤخراً أن الأمير هاري واعد عارضة الأزياء سارة آن ماكلين بعد لقائه ميغان ماركل.

وقالت: "مع بدء العلاقة التي جمعته وميغان يعتقد أن هاري كان يواعد عارضة الأزياء".

ونقل موقع Gala الفرنسي عن مصدر مقرب من الكاتبة قوله: "كان حبهما سراً احتفظ به الأمير ضمن دائرة أصدقائه".

ويشار إلى أن صحيفة Daily Mail البريطانية، ذكرت في تقرير لها نشر منذ أكثر من 5 سنوات، أن الأمير هاري كان يلتقي العارضة سراً رغم العلاقة التي جمعه وميغان ماركل".

ويذكر أن ماكلين لطالما لفتت إليها الأنظار خصوصاً أنها بدأت العمل في مجال عرض الأزياء منذ العاشرة من عمرها وظهرت على أغلفة الكثير من المجلات العالمية. ورغم النجاح الكبير الذي حققته قررت ترك هذه المهنة للعمل في مجال التغذية