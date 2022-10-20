أول صورة لإبن سماح أنور الذي تبرأت منه.. طلع أوسم بمليون مرة من أحمد عز!!

شاركت النجمة سماح أنور جمهورها على إنستجرام، صورة لنجلها أدهم وعلق البعض من محبيها، أنه نسخة منها؛ فهو يشبهها كثيراً بحسب تعليقاتهم.

يذكر أن سماح أنور قد اعترفت بأن أدهم هو نجلها منذ حوالي عشرة سنوات، بعد أن كانت قد رفضت الاعتراف به، وادعت أنه نجل جارتها التي قامت بعمل حادث، واضطرت سماح لأن تتولى رعاية الطفل، وعند اعترافها به أكدت أنها فعلت ذلك لأنها كانت تخفي زواجها، رغم أن أهلها كانوا على علم بهذه الزيجة.

يذكر أن آخر ظهور لسماح أنور كان في فيلم "استدعاء ولي عمرو" مع حورية فرغلي، ومحمد عز، ومحمد لطفي، ومي كساب، وانتصار، وصبري فواز، وأماني كمال، وإيمان السيد، ومحمد يونس، وكلوديا حنا، وحمادة الليثي، ومحمد مرزبان، وندى بهجت، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك، إنتاج شركة الفارس لمالكها وائل عامر، إخراج أحمد البدري.