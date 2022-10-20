ليه متحجبتيش الستر حلو برضو؟ إجابة الفنانة وفاء عامر الجريئة فاجأت الجميع !!

كشفت الفنانة وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج "البخت"، المذاع على فضائية "الشمس" عن حضورها مع بعض الفنانات لتلقي الدروس الدينية، وأن إحدى الفنانات راهنت على ارتدائها الحجاب.

وقالت الفنانة المصرية في تصريح فاجأ الجميع: "كنت بحب أحضر الدروس الدينية، وكنت بأحفظ بعضها".

وأضافت : "استفدت كثيرًا ولغتي تحسنت كثيرًا، وأي شخص يرق قلبه عند سماع أي شيء متعلق بالدين، وكنت دائمًا أصل لمرحلة البكاء، وكان ذلك فى عام 2004، والتردد على الدروس الدينية جعل قلبي أرق من الأول".

وعن موقفها من ارتداء الحجاب، قالت الفنانة: "لو اتحجبت محدش هيشوفني وهكون اتحجبت واختفيت، وأرفض كلمة.

وأضافت: "اعتزالي الفن هو الجلوس فى المنزل بدون سب أو إهانة زملائي أو المهنة، والفن مهنة مثل أي مهنة".