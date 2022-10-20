نافست والدتها المشهورة للغاية .. هذه الممثلة أول مسيحيه يُصلَى عليها في المسجد النبوي وتدفن في المدينة المنورة توفِت وهي تؤدي فريضة الحج.. لن تصدق من تكون !

اسمها الحقيقي إلين داغر ولكن اشتهرت فيما بعد بـ(منى داغر)، ولدت عام 1923م، من اصول لبنانية، والدتها آسيا داغر التي تعتبر أشهر مُنتجة سينمائية في الوطن العربي، انتقلت إلى العيش في مصر،

ومثلت آسيا هناك، وتعتبر أول ممثلة لبنانية دخلت السينما المصرية، وبعدها أنشأت شركة إنتاج سينمائي. منى داغر دخلت مجال التمثيل، بحكم أن والدتها منتجة افلام، وكانت أولى

تجاربها السينمائية في فيلم "اما جنان"، مع النجم اسماعيل ياسين وعبدالفتاح القصري، ومن بعدها شاركت باعمال أخرى وحققت شهرة واسعة، واشتهرت بادوارها التي تخطف الرجال وحقودة ولا تحب الخير للآخرين.



وبدأت الفنانة منى ان تغير هذه الأدوار لكن المخرجين كانوا يختاروها لتجسيد هذه الشخصيات لأنها كانت متميزة فيها وتجيدها ببراعة. تعرفت منى داغر على محامي مشهود في بداية الخمسينيات،

ودخلت بينهما علاقة حب افضت إلى الزواج بالرغم من انها مسيحية وهو مسلم، واتفقوا أن الديانة لا ينبغي لها ان تؤثر على علاقة حبهما، وبعد حدود خمسة أشهر قررت منى داغر اعتناق الديانة الإسلامية،

وذهبت للحج وقررت أن تلتزم بالطقوس والتعاليم الإسلامية. وفي أول حجة لها ولدت في البقيع، وأنجبت بنت اسميتها فاطمة الزهراء، وقررت أن تعتزل التمثيل وتبتعد تماما عن الكاميرا، وأن تظل في بيتها خصوصا بعد ما انجبت بنتين

آخرتين، من اجل أن تتفرع لتربيتهن، وطلبت من والدتها أن تحصل على أفلامها التي شاركت فيها وتتخلص منهم، ورفضت أمها باعتبار أن تلك الافلام ليست ملكاً لها.

وكان من أمنيات الفنانة منى داغر أن تتوفى في البقيع، وفعلا في عام 2000م ذهبت لأداء فريضة الحج، وتوفيت هناك وصلي عليها أكثر من خمسين الف مُصلي في المسجد النبوي، ودفنت في المدينة المنورة.