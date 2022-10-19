ابنتها الصغيرة تبكي وتتألم بشدة كل ليلة اثناء النوم فوضعت كاميرا مراقبة في غرفتها .. وفي الصباح اكتشفت الصدمة!!

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار " ، أن سيدة و زوجها قاموا بتغيير سكنهم إلى منزل قديم يخص عائلة الزوجة و لكنه كان مهجورا منذ وفاة والدها و والدتها .

نشرت السيدة مقطع فيدية لطفلتها البالغة من العمر 13 شهرا ، و التي كانت نائمة في سريرها الصغير ، بعد أن استغرقت في النوم و تركتها والدتها و خرجحت إلى غرفة آخرى في المنزل .

نظرت السيدة إلى الشاشة بعد أن شاهدت خیال وضعت كاميرات مراقبة في غرفة الطفلة يدور حول جسد الطفلة و اختفت الصورة لثوان و عادت مرة آخرى و الطفلة تبكي .

جدير بالذكر ان المنزل كان يخص والد و والدة الزوجة ، و قرروا أن ينتقلوا للعيش فيه و ذلك بعد وفاة الأب و الأم ، و رغبتهم في شراء منزل كبير و لم يجدوا أنسب من ذلك المنزل .

أوضحت السيدة أن والدتها كانت تؤمن بالخلود ، و الحياة بعد الموت ، و قد عثرت في القبو الخاص بالمنزل لصور لها و کلمات غير مفهومة كتبتها على جدران المنزل .